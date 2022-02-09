YÖK'ten tıp fakültesi öğrencilerine yeni bir imkan

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın yeni yönetmeliğine göre tıp fakültesi öğrencileri, temel bilim alanları başta olmak üzere bir başka bilim alanında doktora yapabilecek.

YÖK Başkanlığı'nın “Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”, 9 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı. Yönetmeliğe göre başarılı bir tıp fakültesi öğrencisi, bir taraftan tıp fakültesini okurken temel bilim alanları başta olmak üzere bir başka bilim alanında doktora yapabilecek.

YÖK Başkanı Erol Özvar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Programı'nı temel bilimler alanında bilimsel araştırmalara ilgi duyan başarılı tıp fakültesi öğrencilerine yönelik olarak hayata geçiriyoruz. Programı bitiren tıp fakültesi mezunlarının iyi bir hekim olması yanı sıra bilime uluslararası düzeyde katkı sağlayacak başarılı bir bilim insanı olmalarını hedefliyoruz. Başarılı tıp fakültesi öğrencilerimizin daha öğrencilikleri devam ederken aynı zamanda iyi bir bilim insanı olmak için gereken araştırma ve geliştirme becerilerini kazanmalarını istiyoruz. Böylece tıp fakültesinden mezun olurken aynı zamanda bir bilim alanında doktora derecesi alarak tıp doktorluğunun yanında bilim doktorluğu unvanını da kazanmış olacaklardır. Yani Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Programı'ndan mezun olanlar, hem tıp alanı hem de ilgili doktora alanında iki farklı diploma derecesini bir arada kazanacaklar. Programın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Program mezunları, tıp alanı ve ilgili doktora alanında iki farklı diploma derecesini bir arada kazanacaklar”

Yönetmeliğe göre “Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Programı” tıp eğitimine 4 yarıyıl eklenmek suretiyle yürütülecek ve süresi asgari sekiz yıl olacak. Program, 360 AKTS tıp eğitimine entegre edilen en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı ve tez çalışmasını içeren en az 240 AKTS doktora eğitimi ile birlikte en az 600 AKTS kredisinden oluşacak. Program mezunları, tıp alanı ve ilgili doktora alanında iki farklı diploma derecesini bir arada kazanacaklar.