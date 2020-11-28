İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yola dökülen yağ, çöp kamyonunu devirdi: 1 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde yol dökülen yağ nedeniyle devrilen çöp kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde yol dökülen yağ nedeniyle devrilen çöp kamyonunun sürücüsü yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Zir Vadisi'nde meydana gelen kazada T.T. yönetimindeki 06 BYT 598 plakalı Yenimahalle Belediyesi'ne bağlı çöp kamyonu yere dökülen yağda kayarak devrildi. Kazada sürücü T.T. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.


Görgü şahitleri yola bir kamyonun yağ döktüğünü iddia ederek çöp kamyonunun da yağdan dolayı kayarak devrildiğini söylediler. Vatandaşlar, çöp döküm alınan giden çöp kamyonlarından dökülen artıkların da yolda sürekli kazaya neden dolduğunu iddia ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.