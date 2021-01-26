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“Yolculuk” romanı online olarak satışa sunuldu

Bir kişinin trendeki yol arkadaşlarıyla konuşurken ve yolculuk esnasında geçmişe giderken kendisiyle hesaplaşmasını anlatan “Yolculuk” isimli roman, internet üzerinden, Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık aracılığıyla satışa sunuldu.


Bir kişinin trendeki yol arkadaşlarıyla konuşurken ve yolculuk esnasında geçmişe giderken kendisiyle hesaplaşmasını anlatan Aziz Kurtoğlu'nun “Yolculuk” isimli romanı, online olarak “Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık” aracılığıyla satışa sunuldu. Aslında Yüksek Mühendis olan “Yolculuk” romanının yazarı Aziz Kurtoğlu, Pakistan Büyükelçiliğinde Basın Ataşeliğinde görev yapmakta.

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