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Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı

Başkent’te yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Başkent'te yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.


Kaza, saat 18.30 sıralarında Keçiören ilçesi 494. Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre 06 RG 477 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına çarptı. Kazayı gören vatandaşlar yaralanan yaşlı kadının yardımına koşarak 112 Acil Servis ekiplerine verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan yaşlı kadına müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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