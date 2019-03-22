İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yöresel ürün üreticilerinin eğitim sertifikaları verildi

Beypazarı Belediyesi, Ankara Kalkınma Ajansı mali destekleriyle gerçekleştirdiği ’Beypazarı Markası Dünya’ya Açılıyor’ projesi kapsamında “Yöresel Ürün Üreticilerini Bilinçlendirme Eğitim Sertifika” töreni düzenlendi.

Beypazarı Belediyesi, Ankara Kalkınma Ajansı mali destekleriyle gerçekleştirdiği 'Beypazarı Markası Dünya'ya Açılıyor' projesi kapsamında “Yöresel Ürün Üreticilerini Bilinçlendirme Eğitim Sertifika” töreni düzenlendi.


Beypazarı Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğünce 'Beypazarı Markası Dünya'ya Açılıyor' projesi yöre esnafının ürünlerini hangi şekillerde markalaştırabilecekleri konusunda üç ayrı baslıkta verdiği eğitimlerini tamamladı.


Beypazarı Belediyesi Halk Evi toplantı salonunda gerçekleştirilen sertifika törenine Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, STK Temsilcileri ve Yöresel Ürün Üreticileri katıldı.


Beypazarı Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Beypazarı Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü ortaklığı ile Markalaşma,Tasarım ve Kaliteli Üretimi, Online Platformlarda Ürün Satışı başlıklarında verilen eğitimlerin ardından düzenlenen sertifika töreninde 64 üreticiye sertifikaları verildi.


Tören öncesi konuşma yapan Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan "Beypazarı'nın sürdürülebilir kalkınması amacıyla üretim ve pazarlama süreçlerinde yenilikçi yaklaşımların benimsenerek yerel ürünlerden elde edilen katma değerin artırılmasına katkı sağlayabilmek adına önemsedikleri projenin önümüzdeki yıllarda ilçe turizmine büyük ölçüde katkı sağlayacaktır" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.