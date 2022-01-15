Yörük Türkmen beyleri Ankara'da buluştu

Ankara Yörük Türkmen Çalıştayı'nda bir araya geldi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcılara Yörük Türkmenlerinin sembolü “Keyfiye” hediye edildi.

İlk kez düzenlenen Ankara Yörük Türkmen Çalıştayı'nda Türkiye'nin birçok ilinden gelen Yörük Türkmenleri Ankara'da bir otelde buluştu. Programa gelen misafirlere Yörük Türkmenlerinin sembolü olan “Keyfiye” hediye edildi. Programda, Yörük kıyafeti giyen kadınların hazırladığı “Zafere Götüren Analar Defilesi” düzenlendi.

Çalıştayı, Türkiye'de yaşayan Türkmenlerin birliğinin sağlanması için hazırladıklarını dile getiren Kırıkkale Karakeçili Sosyal Yardımlaşma Kalkınma ve Kültür Derneği Başkanı Kadir Hasgül, Karakeçili 24 Oğuz Boyu'nun Kayılardan gelme Yörük Türkmen şenliğini pandemiden dolayı yapamadık. Bir buluşma olarak Ankara'da Yörük Türkmen çalıştayı düzenledik. Bütün Yörük Türkmen camiasına Türkiye genelinde 150 dernek başkanı federasyon olarak davet ettik. Türkiye'nin dört bir yanından Hakkari'den tutun Muğla'ya, Rize'den tutun Hatay'a kadar Türkiye'nin her yerinden Yörük Türkmenlerini buraya toparladık. Tanışalım tekrar kaynaşalım diye davet ettik geldiler” diye konuştu.

Keyfiye'nin bir Yörük simgesi olduğunu aktaran Hasgül, “Programın amacı Yörük Türkmenlerin birliğini sağlamak. Keyfiye Yörük Türkmenleri'nin bir işaretidir. Türkmenler, Horasan'dan çıktıklarında biz gidelim demişler ama kıtlık olunca Anadolu'ya gidelim demişler. Gittiğimizde birbirimizi nasıl tanıyacağız demişler. O gün de yağmurlu bir hava varmış. Gökkuşağını görmüşler o renklere göre bir keyfiye yapalım ve birbirimizi tanıyalım demişler. O da mevcut üzerimizdeki keyfiyedir” ifadelerine yer verdi.

Keyfiye'nin üzerindeki renklerin anlamlarını vurgulayan Karakeçili Yörük Beyi Recep Aydemir, “Ankara'da ilk kez düzenlediğimiz Yörük Türkmen Çalıştayı'na Türkiye'nin dört bir tarafından Yörük beylerimiz dernek başkanlarımız iştirak ettiler. Bunu Hakkari'den tutun Edirne'ye kadar yaklaşık 70 tane ilden dernek başkanımız geldi. Keyfiye, keyiften gelen bir kültür seçilmiş kişilere takılan bir renktir. Osmanlı'dan kalma bir renktir. Kırmızı kanı temsil eder. Sarı bolluğu bereketi temsil eder. Beyaz temizliği temsil eder. Yeşil İslamiyet'i temsil eder. Üzerinde bulunan renklerin anlamları budur. Dedelerimiz böyle giyindi bizde böyle giyiniyoruz. Onların kültürünü yaşatmaya çalışıyoruz” dedi.