YRP Lideri Erbakan AR-GE toplantısında partililerle buluştu

Toplantıda AR-GE çalışmalarının önemine değinen Erbakan, “Seçime girmeye hak kazanan siyasi partiler iktidar olmak için yola çıkmıştır ve Türkiye'yi yönetmek için yola çıkmıştır” dedi.

YRP ikinci AR-GE toplantısında parti Genel Başkanı Fatih Erbakan ve AR-GE başkanları Ankara'da bir otelde bir araya geldi. Yıllık toplantı öncesinde, AR-GE başkanları ile buluşan ve toplantının açılış konuşmasında gündemi değerlendiren Erbakan, “Yeniden Refah Partisi olarak, kurulduğumuz günden itibaren ifade ettiğimiz gibi borç, faiz, zam ve vergi ekonomisi olarak nitelediğimiz mevcut iktidarın bu ekonomik uygulamaları yerine, üretim, istihdam ve ihracat odaklı bir ekonomiye geçmekle mümkündür. Üretmeden, ihraç etmeden ve özellikle katma değerli üretim ve katma değerli ihracat yapmadan Türk Lirası'nın değersizleşmesinin, işsizliğin, fakirleşmenin önüne geçilemez. Üretim, istihdam odaklı bir ekonomiye geçmek için ne lazım? Mutlaka, kaynak, plan, proje, fizibilite lazım. Bu noktada da AR-GE birimimizin çalışmaları, AR-GE biriminin ortaya koyduğu kitaplar ve burada bulanan değerli bilim insanlarının ortaya koyduğu projeler” ifadelerine yer verdi.

“Siyasi partiler iktidar olmak için yola çıkmıştır”

Siyasi partilerin iktidar hedefinin olması gerektiğini ve iktidara geldiğinde plan ve projelerinin daha öncesinde hazırlaması gerektiğini belirten Erbakan, “Bir siyasi partinin Türkiye'yi yönetme iddiası varsa hele ki seçime girmeye hak kazanan siyasi partiler iktidar olmak için yola çıkmıştır ve Türkiye'yi yönetmek için yola çıkmıştır. Öyleyse iktidar oluğu zaman hangi projeyi uygulayacağını, nasıl bir model izleyeceğini iktidara gelmeden önce ortaya koymalı ve bunu seçmene aktarmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

“Vereceğimiz vaatleri kaynaklarını ortaya koyarak başladık”

Partinin kurulması ile AR-GE çalışmaları ve yapılacak projeleri kitaplaştırıldığını dile getiren Erbakan, “Daha kurulur kurulmaz Milli Kaynak Paketleri kitapları ile bu AR-GE çalışmalarını başlatan, daha iktidar olmamış ve seçime girmemiş siyasi parti olmamıza rağmen hızlı ve disiplinli bir şekilde kitapların çıkartılması işlemine girildi. Vereceğimiz vaatleri, hangi kaynakla, hangi parayla yapacağız, nasıl gerçekleştireceğiz ve matematiksel olarak kitabını ortaya koyarak başladık” diye konuştu.