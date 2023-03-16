YSK Başkanı Yener: “15 yeni ülkede daha sandık kurulacak”

YSK Başkanı Ahmet Yener, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerine ilişkin bugün gerçekleştirilen toplantıya dair açıklamalarda bulundu. Yener, yurtdışındaki vatandaşların oy kullanabilmesine yönelik toplam 75 ülkede sandık kurulacağını ifade etti.

“2018 yılında yapılmış seçimlere ilaveten 15 yeni ülkede daha sandık kurulması tespit edilmiştir”

Yener, gerçekleştirilen toplantıda yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan vatandaşların oy kullanacağı ülkelerin tespitine yönelik çalışmasını tamamlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yapılan çalışma doğrultusunda 75 ülke 156 temsilcilikte vatandaşlarımızın oy kullanabileceği tespit edilmiştir. 2018 yılında yapılmış seçimlere ilaveten bu yıl yapılacak olan seçimlerde 15 yeni ülkede daha sandık kurulması tespit edilmiştir. Bu ülkeler; Afganistan, Belarus, Brezilya, Estonya, Fas, Karadağ, Güney Kore Cumhuriyeti, Libya, Litvanya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Portekiz, Slovakya ve Tanzanya olarak belirlenmiştir.”

Toplantıda sandık kurullarının teşekkülüne ilişkin ilke kararların da belirlendiğini açıklayan Yener, “Belirtmiş olduğumuz 75 ülke 156 temsilciliğe ilaveten vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları yerleşim yerlerinde de sandık kurulmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir” dedi.