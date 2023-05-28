YSK Başkanı Yener: “Geçici sonuçlar sonucunda Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür”

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak geçici sonuçlar sonucunda Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür” dedi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci tur oylamasında ortaya çıkan geçici sonuçları duyurdu. Açılmayan sandıklardaki oyların geride olan adaya verilmesi durumunda dahi sonucun değişmeyeceğini söyleyen Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın geçici sonuçlara göre yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçildiğini açıkladı.

“Geçici sonuçlar sonucunda Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür”

Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 milyonun üzerinde bir oy oranına ulaştığını söyleyen Yener, “Yurt içinde 192 bin 214 sandıktan an itibariyle 191 bin 758 sandığımız açılmış olup yurt içinde sandık açılma oranı yüzde 99,32. Yurt içinde Recep Tayyip Erdoğan'ın 51.91, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 48.09 oranında oy aldığı görülmüştür. Yurt dışında 5 bin 657 sandıktan 4 bin 986 sandığın açıldığı, sandık açılma oranın 88.14 olduğu görülmüştür. Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışında yüzde 59.80, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 40.20 oranında oy aldığı görülmüştür. Yurt içi ve yurt dışı oyların genel toplamı sonucunda 197 bin 871 sandıktan 196 bin 744'ünün açıldığı ve sandık açılma oranının yüzde 99.43 olduğu görülmüştür. Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52.14, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47.86 oy aldığı görülmüştür. Recep Tayyip Erdoğan 27 milyon 513 bin 587, Kemal Kılıçdaroğlu 25 milyon 260 bin 109 oy aldığı görülmüştür. Her iki aday arasında an itibariyle 2 milyon 253 bin 478 fark olduğu görülmüştür. An itibariyle sisteme girilmeyen 809 bin, 0.20 oranındaki oy oranının oy miktarının tamamının cumhurbaşkanı adaylarından herhangi birisine verilmesi halinde dahi sonuçların değişmeyeceği görülmüş ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak geçici sonuçlar sonucunda Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür. Seçim sonuçlarının Türk milletine ve demokrasisine hayırlı olmasını diler, Türk kamuoyuna saygılar sunarız” ifadelerini kullandı.