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YSK'nın yayın yasağı kalktı

YSK, seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağını 19.

15 itibariyle kaldırdı.


Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin yayın yasağının saat 19.15 itibarıyla kalktığını bildirdi.


YSK, oy verme işleminin tüm seçim çevrelerinde sona erdiğinin anlaşılması üzerine, yayın yasağı süresinin saat 21.00'den 19.15'e çekilmesini uygun buldu. Bu nedenle seçim sonuçları, basın ve yayın kuruluşlarınca saat 19.15'ten itibaren yayınlanabilecek.


Diğer yandan saatinden önce yayına giren kanallarla ilgili YSK, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda ve RTÜK'e ihbarda bulundu.

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