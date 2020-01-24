YSK'nın yeni başkanı Muharrem Akkaya oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven görevini YSK üyesi Muharrem Akkaya'ya devretti.

YSK Başkanı Güven dahil 6 üyenin görev süresi doldu. Geçen haftadan bu yana Yargıtay ve Danıştay da üçer üye belirlemek için seçim yarışına girdi. Yargıtay'dan Ahmet Yener, Mahmut Akgün ve Orhan Usta seçildi. Danıştay'dan ise Ali Ülker, Battal Öğüt ve Ekrem Özbek YSK üyeliğine seçildi. Yüksek Seçim Kurulu toplantı salonunda yeni üyeler ile beraber 11 üye bir araya gelerek ve sandık kurularak kapalı zarf usulü oylama yapıldı. Oylama sonucunda 2016'dan bu yana YSK üyeliğini sürdüren Muharrem Akkaya 8 oy ile salt çoğunluğu sağlayarak YSK başkanı seçildi.

Devir teslim töreninin atdaından Güven'i yeni başkan Akkaya kapıya kadar uğurladı. Basın mensuplarına açıklama yapan Güven, “Şu an artık seçimle ilgili konuşma zamanı değil. Ancak bu dönemde bana yardımcı olan bugüne kadar kurumda çalışmış tüm kurul üyelerime, siyasi parti temsilcilerime, merkez ve taşra teşkilatıma, çeşitli bakanlıklara, bizim birlikte çalışan bakanlıklara ve yöneticilerimize huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Bir teşekkür de size sunmak istiyorum. Biz bu 7 sene içinde 8 seçimin ara seçimleri çok yoğun bir şekilde basın mensuplarıyla birlikte yaşadık, Ben çok konuşmayı sevmem ama seçim döneminde vermek istediğim mesajları sizler aracılığıyla tüm vatandaşlarımıza ilettim ve siz burada çok soğukta sıcakta beklerken bu önemli görevi yerine getirdiniz. Ben şahsım ve kurumum adına tüm basın mensuplarına da teşekkür ediyorum.

Bu görev almaktan onur duyuyorum

YSK'nın yeni başkanı Akkaya ise, “Bir seçim süreci yaşadık önce 6 üyemizin görev süresi sona ermişti. Danıştay'da ve Yargıtay'da bu üyelerimiz seçildi geldi başladılar bugün itibariyle de eski arkadaşlarımızın görev süresi sona erdi. Yenileri başladı, bugün de başkanlık seçimi yapıldı. Yüksek kurul oylarıyla beni buraya layık gördü. Bu önemli onurlu bir görev inşallah ben de sayın başkanım gibi görevi onurlu bir şekilde bitirip onurlu bir şekilde bir meslektaşıma teslim etmeyi bizlere nasip eder. Ben sayın başkanım gibi 40 yılı aşkın bir süredir teşkilatımızda hakimlik yapmış, ticaret mahkemesi başkanlığı, müsteşar yardımcılığı yapmış, Yargıtay üyeliği yapmış 7 senedir YSK başkanlığı yapmış bir kişiden bu görevi devralmaktan ayrıca onur ve gurur duyuyorum Başkanımızın bilgi ve tecrübelerinden her zaman faydalanmak isterim. Bu vesileyle sizlere de saygılar sunuyorum teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Muharrem Akkaya Kimdir?

Muharrem Akkaya: 1964 doğumlu, Karabük Ovacık'lı. 1989'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra mesleğe Karabük'te başladı. Çeşitli ilçelerde hakimlik, Kocaeli'nde savcılık yaptı. Akkaya'nın mesleki kariyerinde de Adalet Bakanlığı görevleri var. Bakanlık İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tetkik hakimliğinden sonra Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı oldu. 24 Şubat 2011'de Yargıtay Savcılığına, üyeliğine seçilen Akkaya, Eylül 2016'da YSK üyeliğine atandı.