YSK'ya seçilen üyeler yemin ederek göreve başladı

Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) seçilen 5 üye, yemin ederek göreve başladı.

Danıştay'dan üyeliğe seçilen Ali Çopur ve İsmail Kalender ile Yargıtay'dan seçilen Talip Bakır, Feyzi Eroğlu ve Serdar Mutta için YSK'da tören düzenlendi. 5 yeni üye yemin ederek göreve başladı.

Yemin töreninin ardından görev süresi devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt ile yeni seçilen 5 üye arasında YSK başkan ve başkanvekilliği için seçim yapılacak. YSK Kurul Başkanı Muharrem Akkaya ile üyeler Kürşat Hamurcu, Cengiz Topaktaş, Erhan Çiftçi ve Yunus Aykın'ın görev süreleri bugün itibarıyla sona erdi.