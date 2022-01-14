YTB, Arnavutluk ile tarihi bağları güçlendirecek onlarca proje gerçekleştirdi

Soydaş ve akraba topluluklarla eğitimden kültüre, sosyal hayattan sanata, akademiden ekonomiye ve sivil toplum ağlarına kadar binlerce çalışma yürüten Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Balkan coğrafyasına yönelik olarak da her yıl çok sayıda projeye imza atıyor. YTB, bu kapsamda ortak tarihi ve kültürel değerleri hatırlatacak, Balkan gençlerinin gelişimine katkı sunacak ve kadim ilişkileri yeniden canlandıracak faaliyetleri de Arnavutluk'ta hayata geçiriyor. Projeler kapsamında YTB, 2013 yılında Prof. Dr. Mehmet Maksudoğlu'nun Osmanlı Tarihi başlıklı kitabını Arnavutça'ya tercüme ettirerek, Arnavutluk'ta 5 bin adet dağıtımını sağladı. Bunun yanında YTB desteğiyle Trakya Üniversitesi ile Tiran Üniversitesi iş birliğinde 19-20 Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen sempozyum kapsamında Şemsettin Sami ve çalışmaları merkeze alınarak dil, edebiyat, tarih ve kimlik alanlarında bildiriler sunuldu ve daha sonra çalışmalar kitaplaştırıldı. Yine YTB desteğiyle İşkodra'da eğitim gören kreş, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere ek dersler verildi. Başkanlık ayrıca Kukes ve Konispol şehirlerinde farklı düzeylerde Türkçe öğrenen çocuklara 150 adet Türkçe eğitim seti dağıttı.

Ortak tarihe yolculuk

YTB tarafından Arnavutluk'un farklı üniversitelerinde eğitim gören 30 üniversite öğrencisine tarih ve kültür alanlarında eğitimler verildi ve Türkiye gezisi düzenlendi. Arnavutluk'ta lise ve üniversite düzeyinde Türkçe öğrenen 43 öğrencinin katılımıyla 'Ortak Tarihe Yolculuk' başlığı altında Ağustos 2018'de kültürel gezi programı hayata geçirildi. 2018 yılında yürütülen proje kapsamında da Prof. Dr. Halil İnalcık ve Prof. Dr. Günsel Renda'nın editörlüğünü yaptığı ‘Osmanlı Uygarlığı' isimli kitap Arnavutça'ya tercüme edilerek bin adet basıldı ve Arnavutluk'taki akademisyen, öğrenci ve diğer ilgililerin istifadesine sunuldu.

YTB desteğiyle 2019 yılında yürütülen Balkan Gençlik Okulu projesi kapsamında lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim gören 40 üniversite öğrencisi, sosyal bilimler alanlarında düzenlenen seminerlere katılarak Türkiye gezisinde yer aldı. Yine 2019 yılında düzenlenen Türkçe kursları kapsamında farklı yaş gruplarından 165 öğrenci Türkçe öğrenerek sertifikalarını aldı.

Türkiye mezunlarından iftar programı

YTB tarafından 2019 yılı Ramazan ayında Arnavutluk'ta Türkiye mezunları, büyükelçilik temsilcileri, yereldeki kurum temsilcileri ve Arnavutluk vatandaşı kişilerin katıldığı bir iftar programı düzenlendi. Program Arnavutluk Türkiye Mezunları Derneği (TUMED) ile birlikte gerçekleştirildi.

Arnavutluk'ta yükseköğretime erişimin arttırılması ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının teşkili amacıyla bir vakıf tarafından Arnavutluk'ta devralınan ve faaliyetlerine devam eden New York Tiran Üniversitesi bünyesinde eğitim hayatlarına devam eden Balkan ülkeleri uyruklu 25 öğrencinin 2019-2020 eğitim yılındaki öğrenim masrafları karşılandı. YTB desteğiyle 2020 yılında yürütülen Balkan Gençlik Okulu projesi kapsamında da lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim gören 50 üniversite öğrencisi, tarih, sanat, iletişim, siyaset bilimi gibi alanlarda seminerlere katılım sağladıktan sonra İstanbul'a düzenlenen kültürel geziye katıldı.

Arnavutluk Türkiye Mezunları Derneği (TUMED) koordinasyonunda 2020 yılı Ramazan ayında Arnavutluk'ta mukim ihtiyaç sahibi 345 aileye temel gıda yardımı yapıldı. YTB tarafından devam eden ve Arnavutluk Türkiye Mezunları Derneği (TUMED) iş birliğinde yürütülen “Arnavutluk Balkan Gençlik Okulu 2021/Tiran” adlı proje de geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlendi. “Demir Parmaklıklar Arkasında Hayatını Türkoloji'ye Adamış Bir Arnavut Tahir Dizdari Hayatı- Eserleri” adlı faaliyet ile Türkolog Tahir Dizdari'nin çalışmaları, mektuplaşmaları ve hayatı kitaplaştırıldı.

Türkiye'deki eğitim olanaklarını tanıtmak ve Türkiye Bursları'na başvuru sayısını arttırmak amacıyla da “Dünden Bugüne Türkiye'de Okumak” adlı proje hayata geçirildi.

Türkiye mezunu iş insanları çalıştayda buluşuyor

Türkiye mezunu iş insanlarını bir araya getirerek ekonomik bağlar tesis etmek amacıyla Balkan Coğrafyası Türkiye Mezunu İş Adamları Çalıştayı organize edildi. Türkiye İhracatçılar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu gibi Türkiye'den tarafların da yer aldığı bu yıl tamamlanması öngörülen proje, Arnavutluk Türkiye Mezunları Derneği (TUMED) tarafından yürütülüyor.

Türkiye'deki üniversitelerde ise Türkiye Burslusu olarak 230 Arnavutluk uyruklu öğrenci eğitim görmeye devam ediyor. Burslu öğrencilerden 192'si lisans, 28'i yüksek lisans, 10'u ise doktora düzeyinde eğitim alıyor. 1994 yılından günümüze dek toplamda bin 100 öğrenci muhtelif alanlarda burslandırıldı. 2021 yılında da Arnavutluk'tan 530 başvuru alınmış olup, 69 öğrenciye burs imkanı sunuldu. Türkiye mezunu olarak ise Arnavutluk uyruklu 412 kişi bulunuyor.