YTB Başkanı Eren: “Beraber bir gelecek kuracağız”

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) koordinesinde Dağıstanlılar Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği tarafından gerçekleştirilen “Türkiye-Dağıstan Tarih ve Kültür Sempozyumu” Ankara'da başladı.

YTB desteğiyle, Dağıstanlılar Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği tarafından gerçekleştirilen “Türkiye-Dağıstan Tarih ve Kültür Sempozyumu” Ankara'da başladı. 3 gün sürecek sempozyumda, Dağıstan tarihi, Dağıstan-Türkiye ilişkileri, Dağıstan dilleri, kültürler arası etkileşim, Dağıstan Türkologları çalışmaları ve Osmanlı devletinde Dağıstanlılar konuları başta olmak üzere alanında uzman akademisyenler ve eğitimciler, Dağıstan özelinde birçok konuda sunumlar yapacak.

“Beraber bir gelecek kuracağız”

Kafkasya'da, huzurun, barışın, istikrarın korunması ve etnik çeşitliğinin, kültürel mirasın geleceğe taşınması adına yapılan çalışmalara katkı verdiklerini belirten YTB Başkanı Abdullah Eren, “Türk tarihi ve Türk etkisi, hakkıyla araştırılmadan bugünkü Dağıstan'ı anlamak mümkün olmayacaktır. Osmanlı döneminde de Dağıstan bölgesiyle yakın ilişkiler kurulmuştur. Bugün Türkiye de bölgeye yönelik çalışmalar yapmaktadır. Dolayısıyla hem bu tarihi bağların yeniden hatırlanması hem Türkiye ve Dağıstan diasporası arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi hem de Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi açısından yapılan çalışmalar önem arz etmektedir. Tarihi ve kültürel ilişkilerin tekrar gün yüzüne çıkarılması ve ortak bir gelecek için perspektif geliştirilmesi adına bu sempozyumu önemsiyoruz. Bu bölgede yaşıyoruz, beraber bir gelecek kuracağız” diye konuştu.

“Dağıstan'ın istikrarı Rusya ile ilişkilere katkı sağlıyor”

Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin son yıllarda büyük bir aşama kaydettiğine dikkat çerken Eren, bu ilişkiler çerçevesinde iki unsurdan bahsetti. İlk olarak iki ülkenin hinterlandında olan, iki ülkenin birikimlerinin adeta üstü üste geldiği bölgelerdeki tarihi ve kültürel mirasın korunmasının önemine değinen Eren, ikinci olarak ise Kafkasya'nın mozaiği olarak görünen Dağıstan'daki; etnik çeşitliliğin, kültürel ve dil çeşitliliğinin muhafazasının altını çizdi.

Bölgeye yönelik eğitim çalışmalarını da dile getiren Eren, Türkiye Bursları kapsamında 1992'den bu yana Rusya Federasyonu'ndan, Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nden olmak üzere 3 bin 500 kişiye burs sağladıklarını bildirdi. Eren, bu öğrencilerin Türkiye ve kendi ülkeleri arasındaki ilişkilere katkı sağlayacaklarını belirtti.

Dağıstanlılar Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı Fatin Dağçınar ise konuşmasında desteklerinden dolayı YTB'ye teşekkür etti. 6 kez Dünya da yılın sporcusu seçilen, Dünya şampiyonu, Dünyada sadece iki kişide olan Altın Taç sahibi Sambo sporcusu Mahamathan Gamzathanov da programda bir konuşma yaptı. Gamzathanov, Dağçınar ile toplantıyı nasıl organize ettiklerini anlatarak, sağlanan dostlukların yanında, sempozyumda önemli bilgilerin aktarılacağını söyledi. Programa katılan Rusya Ankara Büyükelçilik Müsteşarı Zaur Shinkuba da sempozyumun Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilere katkı sağlayacağını kaydetti.