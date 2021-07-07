YTB Başkanı Eren: “Bu sene 2 bin 300'den fazla öğrencimizi mezun ediyoruz”

ANKARA (İHA) – Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, “Burada bu sene 2 bin 300'den fazla öğrencimizi mezun ederken 200 öğrencimizi sizlerle buluşturuyoruz. Dünyanın 150'den fazla ülkesinden öğrencimiz var” dedi.

YTB Başkanı Abdullah Eren, Ankara Vilayetler Evi'nde düzenlenen 'Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Türkiye Mezunları Mezuniyet Töreni'ne katıldı. 10'uncusu gerçekleştirilen mezuniyet töreninin artık bir gelenek haline geldiğini aktaran Başkan Eren, “2019'da Cumhurbaşkanımızın katılımıyla büyük bir törenle yapmıştık. Geçen sene pandemiden dolayı daha dar kapsamlı bir mezuniyet yaptık, bu sene de 10'uncu mezuniyet töreniyle sizlerin huzurundayız. Burada bu sene 2 bin 300'den fazla öğrencimizi mezun ederken 200 öğrencimizi sizlerle buluşturuyoruz. Türkiye'nin farklı şehirlerinde iyi üniversitelerde farklı düzeylerde eğitim alıp mezun olan arkadaşlarımız şu an buradalar. Dünyanın 150'den fazla ülkesinden öğrencimiz var. Biz bu mezun öğrencilerimizi bir kısmını burada misafir ediyoruz” diye konuştu.

Mezuniyet törenine ek olarak artık eski mezunlara ödül de verileceğini belirten Başkan Eren, “Türkiye çünkü 1992 yılından beri bu bursları veriyor ve dünyanın çok farklı noktalarından Türkiye mezunları siyasette, bürokraside, akademide, ticarette gururla görev yapıyorlar. Türkiye çok farklı alanlarda, eğitim diplomasisinde, kültür diplomasisinde, insani kalkınma yardımlarında son 15 yıldır bir uğraşın içerisinde. Buradan Türkiye'nin de ne kazandığını da göstermek istiyoruz. Muazzam bir kazanımımız var” şeklinde konuştu.

Bu burslarla somut olarak Türkiye'ye katkı sağlayan öğrencilerin de yetiştiğini ekleyen Başkan Eren, Türkiye ile kendi ülkesi arasındaki ilişkiye katkı sağlayan mezunların olduğunu kaydetti.