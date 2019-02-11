YTB Başkanı Eren, Chicago'da Türklerle bir araya geldi

Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, bir dizi temaslarda bulunmak üzere gittiği ABD'deki programı kapsamında Chicago'da yaşayan Türklerle bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda YTB'nin çalışmaları ve yurt dışında yaşayan Türklere sunulan hizmetler konusunda bilgi aktarıldı.

YTB Başkanı Abdullah Eren, çalışma ziyaretlerinde bulunmak üzere gittiği ABD'de temaslarına başladı. Eren, YTB uzmanlarından oluşan bir heyet ile birlikte Chicago bölgesini ziyaret ederek bölgede bulunan Türklerle buluştu. Türkiye'nin Chicago Başkonsolosluğunda düzenlenen toplantıda kurum çalışmaları ve yurt dışında yaşayan vatandaşlara sunulan hizmetler konusunda bilgi verdi. Programa, Chicago Başkonsolosluğunun görev bölgesindeki Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Ohio, South Dakota, Wisconsin eyaletlerinden çok sayıda sivil toplum kuruluşunun (STK) temsilcileri ve Türk vatandaşlarının katıldığı gözlemlendi. Bilgilendirme toplantısında özellikle Hafta Sonu Okulları, Türkçe Eğiticileri Yetiştirme Programı, Yurt dışı Vatandaş Bursları, Okul Öncesi Çift Dilli Eğitim Desteği, YTB Türkiye Stajları, Diaspora Gençlik Akademisi ve Gençlik Kampları konularında bilgi aktarıldı.

YTB Başkanı Eren, üniversite eğitimi için 73 yıl önce İzmir'den ABD'ye giden, ardından Chicago'ya yerleşen 98 yaşındaki Safa Mediha Süleyman'ı da ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Chicago ziyaretinin son gününde Eren, YTB tarafından desteklenen Hafta Sonu Okulları Programı kapsamında destek verilen TACA Chicago'yu ziyaret ederek, yöneticiler ve öğrencilerle bir araya geldi.