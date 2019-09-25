YTB Başkanı Eren Kanada'da Türk ve Müslüman kuruluşları ziyaret etti

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Kanada'daki Türk ve Müslüman kuruluşlara ziyarette bulundu. Başkan Eren, Türk ve Müslüman toplumunun ihtiyaç ve sorunlarına ilişkin istişareler gerçekleştirerek, yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Kanada'da gerçekleştirdiği temaslar kapsamında Türk ve Müslüman kuruluşlara ziyarette bulundu. Toronto'daki Toronto İslam Enstitüsünü ziyaret eden Eren, Enstitü Başkanı Dr. Abdullah Hakim Quick ile görüştü ve kurumu gezdi. YTB Başkanı Eren'e programı süresince Türkiye'nin Toronto Başkonsolosu Sinem Mingan ve Toronto Eğitim Ataşesi Bülent Çiftçi de eşlik etti.

Ardından Toronto Mevlana Vakfı'na ait Mevlana Camisi'ne giden Başkan Eren, cami imam hatibi Osman Hisar'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Buradan Kanada Türk İslam Vakfına ait Pape Camisi'ne geçen Eren, Vakıf Genel Sekreteri Dr. Ahmet Er'in toplumun ihtiyaç ve sorunlarına dair sunumunu dinledi. Başken Eren, Boşnak Müslümanlara ait cami ve kültür merkezinde de temaslarda bulundu.

Daha sonra Kanada Türk Dernekleri Federasyonunun merkezini de ziyaret eden YTB Başkanı Eren, burada yaptığı konuşmada, özellikle yeni nesillerin Türkçe öğrenmesini ve bulundukları toplumlarda asimile olmamalarını hedeflediklerini belirterek, “Bu ve diğer öncelikli konularda derneklerimizden projelerimize katılımlarını ve katılanların da bu katılımlarını tekrarlamalarını bekliyoruz. Mali destek programlarımız kapsamında Türk-Kanada toplumuna verilecek hizmetler için daha fazla fon ayırmayı istiyoruz. Bunun için de nitelikli başvuruların sayısının artması en büyük beklentimizdir." dedi.

Kanada Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı İnanç Yıldırım da YTB'nin tüm ülkelerdeki Türk vatandaşlarına önemli hizmetler ulaştıran önemli bir kurum olduğunu belirterek, Başkan Eren'e ziyareti için teşekkür etti.