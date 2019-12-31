YTB Başkanı Eren: “Kendi ayakları üzerinde duran ancak Türkiye ile gönül bağını kaybetmeyen güçlü bir diaspora istiyoruz”

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, "Kendi ayakları üzerinde duran ancak Türkiye ile gönül bağını kaybetmeyen güçlü bir diaspora istiyoruz. YTB olarak nerede bir vatandaşımız varsa orada olacağız. İnşallah 2020, 2019'dan parlak geçecek" dedi.

YTB Başkanı Eren, kurumun 2019 faaliyetlerinin seyrini ve 2020'ye yönelik hedeflerini değerlendirdi. Eren, dünyanın dört bir yanında eğitim, sağlık, hukuk, medya, ekonomi ve sosyal konular başta olmak üzere birçok programa imza atan YTB'nin bu yıl milyonlarca kişiye ulaşarak; yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, soydaş ve akraba topluluklar ile Türkiye'de burslu olarak eğitim gören uluslararası öğrenciler için çok çeşitli projeler hayata geçirdiğini söylediğini söyleyerek, yurt dışındaki Türklere yönelik proje desteklerini bu yıl yüzde 103 artırdıklarını belirten Eren, bu doğrultuda 1 milyon 200 bin Türk vatandaşıyla temas sağlandığını kaydetti.

Eren, uluslararası öğrencilere yönelik "Türkiye Bursları" programına 167 ülkeden 146 bin 600 ile rekor bir başvuru yapıldığını belirtti. Başkanlığın kardeş ve akraba topluluklara yönelik faaliyetlerde de büyük artış yaşandığını kaydeden Eren, "Eğitim, sağlık, ekonomi ve sosyal alanlarda proje sayısı 2019'da 194'e çıkarıldı" dedi.

Türkçe ve Türk kültürü programları, burslar ve Avrupa festivali

YTB'nin yurt dışındaki Türk vatandaşlarına yönelik 2019'da toplamda 239 STK ile eğitim projeleri hayata geçirdiğini belirten Eren, bu kapsamda Türk diasporasına yönelik olarak; “YTB Türkçe Ödülleri” “Türkçe Öğretici Yetiştirme Programları” "Anadolu Okuma Evi" “Yazarlık Akademisi” "Türkçe Saati Proje ve Okul Öncesi Çift Dilli Eğitimi Destek" gibi çalışmaların yapıldığını söyledi.

YTB'nin" Tez-Araştırma", "Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans", "Aile ve Sosyal Hizmetler", "Lise Bitirme Başarı Ödülleri" ve "Fuat Sezgin Üstün Başarı Ödülleri" başlıklarıyla Türk diasporasına çeşitli alanlarda burslar da sağladığını anımsatan Eren, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde Türkçe ve Türk Kültürü dersi veren öğretmenlerle buluşmalar gerçekleştirildiğini de belirtti.

Eren, yurt dışındaki Türk vatandaşlarına özellikle ırkçı ve İslamofobi gibi yaklaşımlara karşı da insan hakları ve hukuk alanında destek ve danışmanlık hizmetlerinin yanında savunuculuk eğitimlerinin de verildiğini sözlerine ekledi. YTB, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde Almanya'nın Hamm şehrinde “Avrupa Spor ve Kültür Festivali” düzenlendiğini kaydeden Eren, "İki toplumdan binlerce kişinin yer aldığı festivalde yine her iki toplumdan çağdaş ve geleneksel spor müsabakaları, bireysel ve takım sporu etkinlikleri, çocuklar ve yetişkinler için oyunlar, kültür sanat etkinlikleri ve çeşitli aktiviteler katılımcılarla buluştu. Festival ilk kez Türk ve Alman kurumlarının ortaklığında hayata geçen bir etkinlik oldu'' dedi.

Gençlik kampları, akademiler, iftar programları ve stajlar

Yurt dışındaki Türk varlığının en önemli unsuru olan gençlerin hem gelişimlerine katkı sağlayacak hem de onların ana vatan ve ana dilleriyle bağlarını tazeleyecek onlarca proje hayata geçirdiklerini kaydeden Eren, bu yıl diasporadan yaklaşık 5 bin gencin YTB'nin projelerinde yer aldığını söyledi. Başkan Eren, bu doğrultuda yurt dışındaki gençlere yönelik olarak gençlik kampları, Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri, Türkiye Stajları, Diaspora Gençlik Akademisi, gençlik iftarları gibi çok çeşitli proje ve faaliyetlerin düzenlendiğini ifade etti.

Bu yıl yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik kamu hizmetlerinin kolaylaştırılmasını amaçlayan bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Eren, 2019 içerisinde de yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik bazı kolaylaştırıcı düzenlemelerin de yürürlüğe girdiğine işaret etti. YTB'nin her fırsatta yurt dışındaki vatandaşlarla birlikte olmanın gayretinde olduğunu belirten Eren, İsveç, Norveç, Almanya, Fransa, Avusturya, Almanya, Hollanda ve Belçika'da 4 binden fazla vatandaşın katılımıyla bu yıl Ramazan ayında iftar programları tertip edildiğini, yurt dışındaki alevi vatandaşlara yönelik de aşure ve Muharrem iftarı programlarının gerçekleştirildiğini söyledi.

New York'ta YTB ve Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) iş birliği ile gerçekleştirilen programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk vatandaşlarıyla buluştuğunu aynı programda birçok bakanın da doğrudan vatandaşlarla bir araya gelerek onların talep ve beklentilerini yerinde müşahede ettiğini kaydeden Eren, Avustralya ve İsviçre'de de iş gücü anlaşmalarının 50'nci yıl dönümleri vesilesiyle programlar düzenlendiğini ve yine İsviçre'de düzenlenen programda da Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımızla buluştuğunu dedi.

Sınırda sıcak karşılama

Eren, yurt dışında yaşayan vatandaşların yurda gelişlerinde bu yıl ilk kez Türkiye sınırlarının ötesinde Sırbistan sınır kapılarında karşılandığını söyledi. Vatandaşların Türk polisi, Türkçe-Sırpça bilen YTB personeli, YTB'nin uluslararası bursiyer öğrencileri tarafından karşılandığını söyleyen Eren, "Türk polisi ve YTB personeli teknik desteklerden tercümanlık faaliyetlerine kadar vatandaşların pek çok ihtiyacının giderilmesinde önemli rol oynadı" dedi.

Sürgünlerin yıldönümleri Nevruz Kıbrıs festivali gönül buluşmaları

Balkanlar'dan Orta Asya'ya, Ortadoğu'dan Afrika'ya bu yıl gerçekleştirilen çalışmalarla soydaş ve akraba topluluklara mensup binlerce kişiye ulaşıldığını kaydeden Eren, "YTB bu yıl 'Bulgaristan'dan Zorunlu Göçün 30. Yılı Anma Programı' ve 'Kırım Tatar Sürgünü 75. Yıl Anma Programı' nı icra etti. Bunun yanında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşrifleriyle 'Ahıska Sürgünü 75. Yıl Anma Programı' gerçekleştirildi” diye konuştu.

Bu yıl ilk kez bir kamu kurumu olarak YTB'nin Eskişehir'de Nevruz kutlamaları düzenlediğini de belirten Eren, Kıbrıs Vakıflar İdaresi iş birliğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) 8 bölgede beş bin kişiyi aşan katılımla “İyilik Festivali” düzenlendiğini söyledi.

YTB'nin, “Gönül Coğrafyası Kültür Buluşmaları” kapsamında Yunanistan, Kuzey Makedonya ve Kosova halklarını kardeşlik çatısı altında topladığını belirten Eren, "Evlad-ı Fatihan Gezileri", "Bilim Seyyahları", "Türk Edebiyatı Rotası" ve "Balkan Gençlik Okulu" kapsamında soydaş ve akraba topluluklardan gençlerle bir araya gelindiğini ifade etti.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatıyla terörden arındırılan bölgelere "İyilik Tırı" gönderildiğini de kaydeden Eren, bu doğrultuda bölge halkının bir nebze acısının dindirildiğini dile getirdi.

Kapasite artırımı

Medya ve kapasite gelişimi alanında da YTB'nin kurumsal iş birlikleriyle eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden Eren, ‘‘Rohingya Medya Eğitim Programı'' ve “Gelecek Nesil Akademisi” gibi kardeş topluluklara yönelik çalışmalar yapıldığını ifade etti. Eren, Bangsamoro'daki Müslüman toplumun hukuk alanındaki insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için de 180 kişi ile “Bangsamoro Hukukçu Yetiştirme Programı” düzenlendiğini dile getirdi.

Mezun dernekleri

Eren, Türkiye'de çeşitli üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim alarak ülkelerine dönen mezunların ülkelerinde kurdukları "Türkiye Mezunları Dernekleri" sayısının 30'a ulaşmasının beklendiğini de belirtti. Dernekler sayesinde mezunların aralarındaki iletişimin artırıldığını kaydeden Eren, mezunların Türkiye ile bağlarını daha da kuvvetlendirileceğini söyledi.

Burslara rekor başvuru

“Türkiye Bursları” programının 2019'da dünyanın dört bir yanından rekor sayıda başvuru aldığını kaydeden Eren 169 ülkeden 146 bin başvuru aldıklarını belirtti. Öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel yönden gelişmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan “Uluslararası Öğrenci Akademisi'ne" de 182 ülkeden 11 bin uluslararası öğrenci katıldığını söyleyen Eren, "Akademi sayesinde öğrenciler Türkiye'nin uluslararası duruşunu, Anadolu irfanını, Türkiye'nin misafirperverliğini, ahlaki ve kültürel değerlerimizi yakından tanıma imkânı buluyor" diye konuştu

Eren 2020'ye dair değerlendirmelerinde ise şunları söyledi:

"Biz kendi ayakları üzerinde duran ancak Türkiye ile gönül bağını kaybetmeyen güçlü bir diaspora istiyoruz. Avrupa'da 60 yıllık Türk varlığı bir başarı hikayesi. Buradaki idealimiz ‘güçlü diaspora güçlü Türkiye' ve biz YTB olarak nerede bir vatandaşımız varsa oradayız; orada olmaya devam edeceğiz. İnşallah 2020'de 2019'dan parlak geçecek. Kurum kapsamında düzenlenecek faaliyetlere yönelik 2020 derslerimize de çalıştık, yurt dışındaki vatandaşlarımızın beklentilerinin farkındayız. Bunlar için ilgili bakanlıklarımız nezdinde çalışmaları da sürdürüyoruz. Yine kadın, gençlik ve aile meselelerine yoğunlaşılacak. Batı ülkelerinde Müslüman diaspora ile ilişkileri geliştirmeye çalışacağız. 10 Ocak-20 Şubat arası ‘Türkiye Bursları' na başvurular alınacak. Hedef ülke ve bölgelerden en nitelikli öğrencileri seçmeye çalışıyoruz. Zira bu milletin vergileriyle öğrenci burslandırıyoruz. Dolayısıyla önemli bir sorumluluk söz konusu."