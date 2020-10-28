YTB Başkanı Eren, Kuzey Makedonya'da Yörük köylerini ziyaret etti

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Kuzey Makedonya'nın güneydoğusundaki Radoviş'e bağlı Yörük köylerini ziyaret ederek ilkokuldaki öğrencilerle buluştu.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Kuzey Makedonya'nın güneydoğusundaki Radoviş'e bağlı Yörük Türkleri'nin yaşadığı Kocalı, Alikoç ve Pırnalı köylerini ziyaret ederek, ilkokul öğrencileriyle buluştu. Birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar 130 öğrencinin ilkokul eğitimlerini burada aldığını belirten YTB Başkanı Eren, okulda Türkçe eğitim verildiğini kaydetti. Eren, “Türkçe eğitim alıyorlar. Kendi Türk kimliklerini, öz kültürlerini, milli ve manevi değerlerini öğreniyorlar ve böyle büyüyor çocuklarımız, kardeşlerimiz. Hepimizin çocuğu bu çocuklar” diye konuştu.

"Projelerimizle soydaşlarımızın yanındayız"

Ziyaret edilen bölgede ciddi sayıda soydaşın yaşadığını aktaran Eren, YTB'nin her zaman soydaşlara desteğinin devam edeceğini bildirdi. Çok farklı projelerle Kuzey Makedonya'daki soydaşların her zaman yanında olacaklarını ifade eden Abdullah Eren, “Çocuklarımıza, yavrularımıza kırtasiye hediyesi getirdik. Hem onları dağıttık hem de pandemi olsa dahi buralara gelmek istedik” dedi.

Soydaşların karşılanması gereken talepleri olduğuna dikkat çeken Eren, şunları kaydetti:

“Siyasette varlar, sivil toplumda varlar, bu ülkeye katkı sağlıyorlar, dolayısıyla birtakım talepleri de var. Hem eksikleri yerinde görmek hem kardeşlerimize hediyeleri getirmek hem de bundan önce yaptığımız projeyi yerinde incelemek için bu bölgeye geldik. İnşallah faaliyet ve hizmetlerimizi arttırarak devam ettireceğiz.”

Abdullah Eren, Kuzey Makedonya ziyaretinde Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) desteğiyle gerçekleştirilen “Okulların İnşasından Nesillerin İnşasına” isimli kitap projesinin Üsküp'de gerçekleştirilen tanıtım törenine de katıldı.