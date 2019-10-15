YTB Başkanı Eren: "Türkiye'nin Türk dünyası ile ilişkilerinin çok merkezi bir konumda olacağına inanıyoruz''

Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Bakü Buluşması'nda konuşan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, “Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin her alanda arttığını görüyoruz. 'Dilde, işte, fikirde birlik' anlayışı çerçevesinde Türkiye'nin başta Azerbaycan olmak üzere Türk dünyası ile ilişkilerinin 21. yüzyıldaki dış politikasında çok merkezi bir konumda olacağına inanıyoruz” dedi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Bakü Buluşması'na katılarak bir konuşma yaptı. YTB'nin çalışmalarına dikkat çeken Başkan Eren, "Faaliyetlerimizi artırmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde de Azerbaycan'la diaspora alanında kurduğumuz iş birliğini artırmak istiyoruz" dedi.

Konuşmasında YTB'nin faaliyetlerine değinen Bakan Eren, YTB'nin birinci faaliyet alanının yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye ile münasebetlerinin devam ettirilmesi yönünde çalışmalar yapmak olduğunu söyledi. Başkan Eren, kurumun ikinci faaliyet alanı olarak ise Türkiye dışındaki akraba ve soydaş topluluklara ilişkin çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve üçüncü olarak da Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilere burs sağladıklarını aktardı.

YTB'nin Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altında bulunan ülkelerin arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesine de katkı sunmaya gayret ettiğini belirten Eren, "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin her alanda arttığını görüyoruz. 'Dilde, işte, fikirde birlik' anlayışı çerçevesinde Türkiye'nin başta Azerbaycan olmak üzere Türk dünyası ile ilişkilerinin 21. yüzyıldaki dış politikasında çok merkezi bir konumda olacağına inanıyoruz. Bu anlamda faaliyetlerimizi artırmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde de Azerbaycan'la diaspora alanında kurduğumuz iş birliğini artırmak istiyoruz" diye konuştu.

Eren, Avrupa'nın farklı yerlerinde, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na karşı PKK destekçilerince gösteriler düzenlendiğini hatırlatarak, "Bu gösterilere karşı Türk vatandaşlarının yanında Azerbaycan vatandaşlarının birlik ve dayanışmasını görüyoruz. Dağlık Karabağ meselesinde de Türk diasporası bulunduğu ülkelerde meselenin Azerbaycan'ın perspektifinden dünyaya anlatılması konusunda elinden geleni yapmaya gayret ediyor ve edecek” şeklinde konuştu.