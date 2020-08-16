YTB Başkanı Eren'den, Yunanistan'ın Batı Trakya'daki haksız tutumlarına tepki

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Yunanistan'ın Batı Trakya'daki haksız tutumlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Eren, “Yunanistan, Lozan ile bağdaşmayan bir tutumla Batı Trakya Türk Azınlığına sistemli baskısını eğitim üzerinden sürdürüyor” dedi.

Yunanistan'ın Batı Trakya'daki haksız yaklaşımlarına dair açıklamalarda bulunan YTB Başkanı Abdullah Eren, "Batı Trakya Türkü sistematik baskılara boyun eğmeyecektir. Türkiye, soydaşının hak ve hukukunu her daim savunacaktır" dedi.

“Yunanistan, Lozan ile bağdaşmayan bir tutumla Batı Trakya Türk Azınlığına sistemli baskısını eğitim üzerinden sürdürüyor”

"Batı Trakya'daki Müslüman Türk varlığı yüzyıllara dayanıyor ve bugün Batı Trakya'daki Müslüman Türkler 150 bini bulan varlığıyla Yunanistan'daki tek resmi azınlık gurubu" diyen Abdullah Eren, Yunanistan'ın Batı Trakya'da sistematik bir baskı politikası güttüğüne dikkat çekti. Eren, bu baskıcı tutumun son günlerde eğitim üzerinden de yürütülmeye çalışıldığının örneklerinin yaşandığını vurgulayarak, "Yunanistan, Lozan ile bağdaşmayan bir tutumla Batı Trakya Türk Azınlığına sistemli baskısını eğitim üzerinden sürdürüyor. Batı Trakya'daki birçok köyde okullar kapatıldı. Gümülcine'deki 5 asırlık Medrese-i Hayriye de sindirilmeye çalışılıyor. Bu baskılara son verilmeli" ifadelerini kullandı.

"Yunanistan azınlığın haklarını korumakla mükellef"

Abdullah Eren, Yunanistan'ın kimlik inkarı, dini hayat özgürlüğüne müdahale, azınlığa ait vakıf mallarına yönelik tartışmalı uygulamalar ile beraber şimdi de eğitim üzerinden soydaşın Lozan başta olmak üzere farklı hususlarla garanti altına alınmış hak ve hukukunu hiçe sayan girişimlerde bulunduğunun altını çizdi.

Eren, "Lozan ile garanti altına alınmış haklar arasında eğitim ve dini işlerde özerklik var. Yine Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan 1951 ve 1968'de imzalanan Kültür Anlaşması ve Kültür Protokolü, kabul edilen uluslararası sözleşmeler, Türkiye ve Yunanistan arasında yapılan ilave anlaşmalar söz konusu. Ayrıca Yunanistan bir AB üyesi. Kaldı ki azınlık haklarına özel olarak bağlantılı olan başlıca uluslararası insan hakları sözleşmelerine de taraf. Dolayısıyla tüm buralardan mütevellit azınlığın haklarına yönelik sorumlu olduğu noktalar var. Bunlara uygun hareket etmesi gerekir. Yunanistan bu hakları korumakla mükellef" şeklinde konuştu.

Türk köyünde askeri tatbikat ve kabristana saldırı

Yunanistan'ın birkaç gün önce Batı Trakya'da dünyada örneğine pek rastlanmayan bir şekilde tam teçhizatlı komandoları ile sivil yerleşim yerinde sözde tatbikat yaptığı konusuna da değinen YTB Başkanı Abdullah Eren, "Tamamen soydaşlarımıza karşı, üstelik Yunanistan vatandaşları, ortaya konan baskı ve korku amaçlı tutumun son derece akıl dışı yeni bir örneği. Basına yansıyanın dışında birkaç köyde daha askeri varlık gösterme olduğuna dair haberler oldu. Kabristana yapılan saldırı da söz konusu biliyorsunuz. Asla kabul edilebilir şeyler değil bunlar. Batı Trakya Türkü her alanda görülen tüm bu sistematik baskılara asla boyun eğmeyecektir. Türkiye de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi hiçbir zaman soydaşını yalnız bırakmayacak; onun hak ve hukukunu her daim savunacaktır" diye konuştu.