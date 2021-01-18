YTB Çocuk Akademisi eğitimleri istek üzerine tekrar başlıyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) hayata geçirdiği “YTB Çocuk Akademisi” programıyla yurt dışında yaşayan farklı yaş gruplarındaki çocuklar erken yaşta bilim, sanat, edebiyat ve felsefe ile buluşarak kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor. İlk programı 21 Aralık 2020 tarihinde başlayan ve 3 hafta süren YTB Çocuk Akademisi yoğun ilgi görerek olumlu geri dönüşler aldı. Bir sonraki program için de yurt dışında yaşayan vatandaşlardan yoğun istek alan akademinin başvuruları YTB tarafından tekrar başlatıldı.

YTB Çocuk Akademisi programı ile birlikte yurt dışında yaşayan farklı yaş gruplarındaki çocuklar alanında uzman eğitmenler eşliğinde erken yaşta bilim, sanat, edebiyat ve felsefe ile buluşuyor. Katılımcılara program içerisinde sunulan zengin ders içeriklerinden tercih ettiklerine katılma imkanı sunuluyor. Uygulanacak bütün programlar online olarak yapılıyor.

YTB Çocuk Akademisi (4-7), (7-10), (9-14) ve (+14) olmak üzere 4 farklı yaş grubuna hitap ediyor. Program kapsamında her bir yaş grubuna farklı farklı olmak üzere; astronomi, bilim, sanat ve yazarlık alanlarında eğitimler veriliyor.

Yoğun istek üzerine tekrar başlayan YTB Çocuk Akademisi programının kayıt ve başvuruları hakkında detaylı bilgi 'cocukakademisi.ytb.gov.tr' adresinde yer alıyor. Sitede dersler yaş gruplarına göre farklı renkler ile birbirinden ayırılmış durumda bulunuyor. Başvuru yapmak isteyen adaylar, dersler üzerindeki bağlantı ikonlarına tıklayarak ilgili dersin sayfasına erişebiliyor ve sayfanın en alt kısmındaki 'kaydol' ikonuna tıklayarak kayıtlarını tamamlayabiliyor.