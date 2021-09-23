YTB desteğiyle Bursa'da Balkan Parkı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle Bursa'da, 12 Balkan ülkesini temsil eden “Minia Balkantürk” parkı kuruldu. Parkta Osmanlı Türk eserlerinin minyatür kopyaları yer alıyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve BALKANTÜRKSİAD iş birliğinde 1500 m bir alan üzerinde yayılan 12 Balkan ülkesini temsil eden adalardan oluşan Minia Balkantürk Parkı kuruldu. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kurulan parkın merkezine ise Osmanlı ile özdeşleşen ululuğu ve sonsuzluğu simgeleyen çınar ağacı konumlandırıldı. Çınar ağacının etrafındaki adalarda da Osmanlı Türk eserlerinin 1/25, 1/10 oranda küçültülmüş minyatür kopyaları bulunuyor. Tamamı aslına uygun inşa edilen minyatürlerin dışında ise Balkan ülkelerine özgü simgesel bitkiler yer alıyor.

Minyatürlerin yer aldığı bölümlerin yanı sıra parkın girişinde; 90 kişilik açık hava gösteri alanı, hediyelik eşya satış noktası ve ziyaretçilerin dinlenebileceği alanlar hazırlanmış durumda. Eserlerin yanında bulunan sesli rehberlik hizmeti vasıtası ile de minyatürler hakkında bilgilendirme yapılıyor.

Minia Balkantürk Parkı'nda; Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu ev, Bulgaristan- İbrahim Paşa Camii, Kosova- 1. Murad Türbesi, Karadağ- Saat Kulesi, Moldova- Komrat Türk Kültür Evi, Hırvatistan- Klis Kaleiçi Camii ve Hamamı, Sırbistan- Voyvodina Hamamı, Bosna Hersek- Gazi Hüsrev Bey Medresesi, Kuzey Makedonya- Taş Köprü, Arnavutluk- İşkodra Kalesi ve Romanya- Mecidiye Camii eserleri bulunuyor.