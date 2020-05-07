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YTB desteğiyle İngiltere'de yaşlıların ihtiyaçları karşılanıyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteği ile İngiltere’de Türk STK’ları, Covid-19 pandemisinden dolayı evinden çıkamayan yaşlı vatandaşlara destek olarak, ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunuyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteği ile İngiltere'de Türk STK'ları, Covid-19 pandemisinden dolayı evinden çıkamayan yaşlı vatandaşlara destek olarak, ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunuyor.


Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisine karşı başlattığı “Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı” ile yurt dışındaki Türk vatandaşları ve onların kurmuş oldukları STK'larla ortak çalışma


modelleri geliştirerek yardım faaliyetlerinde bulunuyor. YTB ve Türk STK'ları işbirliğinde dünyanın dört bir yanında salgından dolayı evlerinden çıkamayan yaşlı vatandaşlara destek olunarak, ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapılıyor. Türk dernekleri tarafından kurulan atölyelerde üretilen maske ve önlükler de vatandaşlara ulaştırılarak, çevre hastane ve bakım evlerine bağışlanıyor. Program çerçevesinde İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) UK ve İngiltere Kahramanmaraşlılar Eğitim ve Kültür Derneği, YTB desteği ile ihtiyaç sahipleri için hazırladıkları bin adet yardım kolisini dağıtmaya başladı. İçinde gıda ve hijyen malzemelerinin yer aldığı koliler Ramazan boyunca evden çıkamayan yaşlı vatandaşlar başta olmak üzere yardıma muhtaç ailelere ulaştırılacak.

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