YTB dünyaca ünlü sanatçıları evlerindeki vatandaşlarla buluşturuyor

Bu akşam saat 19.30'da Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, YTB'nin YouTube hesabı üzerinden sevilen eserleri seslendirecek.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle evlerinde vakit geçiren dünyanın dört bir yanındaki Türk vatandaşları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) dijital aktiviteleriyle moral buluyor. YTB, her akşam Türk diasporası, kardeş, akraba ve soydaş topluluklardan dünyaca ünlü sanatçıları “Dünyadaki Türkler Evinizde” sloganıyla vatandaşlarla buluşturuyor. Çok sevilen eserlerin ve gönül coğrafyasından ezgilerin seslendirildiği parçalar, YTB'nin YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Türkiye saati ile 3 Nisan tarihinde saat 19.30' da ise Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, birbirinden güzel eserleri ile vatandaşlarla buluşacak.

YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanan konserlerde sevilen şarkıları seslendiren sanatçılar, sosyal sorumluluk kapsamında düzenlenen projede tamamen gönüllü olarak yer alıyor. YTB tarafından düzenlenmeye devam edecek dijital konserler, başta virüsün hızla yayıldığı Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya genelinde korona virüsle mücadele eden Türk vatandaşlarına moral oluyor.