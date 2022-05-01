YTB dünyanın dört bir yanında kardeşlik sofraları kurdu

YTB, Türk diasporasına mensup milyonlarca vatandaşını bu Ramazan ayında da yalnız bırakmadı. Yurt dışında yaşayan vatandaşların ana vatanlarını en çok özledikleri aylardan mübarek Ramazan ayında onları ziyaret eden YTB yetkilileri, Türk diasporasının yoğun yaşadığı Avrupa ülke ve şehirlerinde düzenlediği iftar ve sahur programları ile vatandaşların özlemlerini bir parça olsun dindirmeye çalıştı. Almanya, Birleşik Krallık, İsviçre ve İsveç'te Ramazan ayı boyunca neredeyse her gün düzenlenen programlar, yaklaşan bayram coşkusunu vatandaşlara erkenden taşıdı.

Leverkusen Camii'nin kalabalık iftar ve sahur programına katılan YTB yetkilileri, bu vesileyle Avrupa'daki Türk demokratik sivil toplum kuruluşlarına profesyonel desteğini ve bu kuruluşlara atfettiği önemi de bir kez daha göstermiş oldu. Programlar çerçevesinde Almanya Türk toplumunun önde gelen isimlerini de ziyaret eden YTB yetkilileri, Almanya'ya göç eden ilk nesilden Rıdvan amcayı da Essen'deki evinde ziyaret etti.

YTB Başkanı Abdullah Eren, İsviçre Türk toplumuna bağlı dernekler, gençler, iş insanları ve kanaat önderleri ile iftar programında bir araya geldi. Program sonrasında Eren ve beraberindeki heyet, Türk dernekleri ile değerlendirme toplantısı yaptı. Birleşik Krallık'ta yaşayan vatandaşlar, Ramazan ayı boyunca neredeyse her gün YTB tarafından düzenlenen veya desteklenen bir Ramazan etkinliğine katıldılar. Başkent Londra dâhil ülkenin farklı bölgelerinde kurulan 27 iftar sofrası vatandaşları bir araya getirerek, YTB'nin Birleşik Krallık'ta desteklediği projelerin ele alınmasına vesile oldu.

İsveç ise en kalabalık Ramazan ayı etkinliklerinden birine şahit oldu. Başkent Stokholm'de Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) iftarına 700 vatandaş ve Türk sivil toplumunun temsilcileri katıldı.

Bu yılki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Ramazan ayına denk gelmesi de YTB'nin Ramazan ayında yaptığı etkinlikleri çeşitlendirdi. Bir önceki yıl yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına yönelik “Benim Bayramım” isimli resim yarışması düzenleyen YTB, bu yıl da yarışmaya gönderilen resimlerden bir video hazırlayıp Ramazan ayında düzenlediği çocuklara yönelik diğer etkinliklerde bu videoyu izleyicilere sundu.

Türkiye'nin tarihi ve kültürel yakınlığının bulunduğu ülkeler ve topluluklar ile ilişkilerinin pekişmesi doğrultusunda faaliyetler de üstlenen YTB, Ramazan ayını kardeş topluluklar ile paylaşmaya devam etti. YTB, faaliyetlerini kuruluşlarına önayak olduğu Türkiye Mezunlar Dernekleri işbirliğinde yürüttü. Filistin Türkiye Mezunları Derneği aracılığıyla Filistin'in Gazze bölgesindeki Türkiye mezunları ile iftar düzenleyen YTB, Irak Türkiye Mezunları Birliği aracılığıyla da Irak Erbil'de Ramazan ayına özel gıda yardımında bulundu.

Bulgaristan'ın Ribnovo köyü ise, YTB tarafından desteklenen büyük bir iftar programına sahne oldu. İki bin kişinin katıldığı program, Ramazan Bayramı'ndan önce bir bayram havası estirdi. Aynı coşku, YTB'nin 10 Nisan'da başlattığı “Gönül Köprüsü” çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 17 köyünde de vardı. YTB yetkililerinin ziyaret ettikleri köylerde 3 binden fazla kişi aynı sofrayı paylaştı.

YTB'nin Ramazan ayı faaliyetlerinden Afrika da payını aldı. Somali'nin nitelikli insan gücünün yetişmesine büyük katkı sağlayan YTB'nin destekleriyle Somalili Türkiye mezunları iftar programında bir araya geldi. YTB ertesi gün aynı iftar sofrasını Somaliland'de de kurdu ve bu kez Somaliland Türkiye mezunları ile bir araya geldi.

Uluslararası öğrenciler Uamazan'da sıla hasreti çekmedi

Eğitim yıllarını Türkiye'de geçiren uluslararası öğrencilere YTB, Ramazan ayında sıla hasreti çektirmedi. Ankara ve İstanbul'daki ofisleri aracılığıyla Ramazan ayı boyunca uluslararası öğrencilere iftar verdi. YTB Başkanı Abdullah Eren öğrencileri evlerinde ziyaret ederek. YTB'nin yakın ilgisini bizzat gösterdi.

YTB Başkanı Abdullah Eren, bu Ramazan ayında da YTB olarak dünyanın dört bir yanında kardeşlik iklimi içerisinde iftar sofraları kurduklarını kaydetti. Vatandaşların yoğun olarak yaşadıkları Almanya, Birleşik Krallık, İsviçre ve İsveç gibi ülkelerde vatandaşlarla hasret giderdiklerini ifade eden Eren, “Ramazan ayında yurt dışındaki vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret gösterdik. Almanya ve İsviçre'de bizzat kendim vatandaşlarımızla beraberdim. YTB'deki mesai arkadaşlarım da diğer ülkelerdeydi. YTB olarak bu Ramazan, diasporamızın yoğun yaşadığı dört ülkede binlerce vatandaşımız ve kardeşimizle 30'a yakın iftarda buluştuk” dedi. Abdullah Eren, bu vesileyle devam eden projeler hakkında da hem vatandaşlar hem STK'larla görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrencilere yönelik Ankara'da düzenlenen 5 iftar programında Balkanlar, Orta Asya, Asya-Pasifik ve Afrika'dan gelen binlerce öğrenci ve aileleriyle bir araya gelindiğini belirten Eren, “İstanbul ofisimiz de İstanbul'daki 122 ülkeden binlerce öğrenciyi 28 gün boyunca iftar sofralarında buluşturdu” şeklinde konuştu.

Irak'tan Somali'ye, Azerbaycan'dan Gazze'ye uzanan geniş bir coğrafyada Türkiye'den mezun olan öğrencilerin de unutulmadığını dile getiren YTB Başkanı Eren, Türkiye Mezun Dernekleri ile her zaman iletişim halinde olduklarını belirterek, “Mezunlarımızla hem iftar buluşmalarımızda hasret giderdik hem de ülkelerimiz arasındaki ilişkileri nasıl geliştirebileceğimiz hakkında da konuştuk, dertleştik” ifadelerini kullandı.

"Aynı sofrada oturmaya devam edeceğiz"

Son olarak Bulgaristan'da akraba topluluklarla, Batı Trakya ve KKTC'de soydaşlarla aynı sofrada buluşarak kucaklaştıklarını anlatan Abdullah Eren, “Müşterek değerler paylaştığımız kardeşlerimizle buluşmalarımızda adeta Bayramdan önce bir bayram havası yaşadık. Asırlara sarılı bağlarımızı inşallah gün geçtikçe daha da güçlendireceğiz. Ramazan boyunca gönül coğrafyamızdan 8 ülkede iftar buluşmaları yaptık, 3 ülkede de binlerce kardeşimize gıda yardımlarında bulunduk” diye konuştu.

YTB tarafından dünyanın dört bir yanında gerçekleştirilen faaliyetlerin Ramazan Bayramı sonrasında da tüm hızıyla devam edeceğini söyleyen Eren, “Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, soydaş ve kardeş topluluklarımız, mezunlarımız ve Türkiye Burslusu uluslararası öğrencilerimiz ile daha da yakın olacağımız sofralarda oturmaya, platformlarda buluşmaya, büyük projeleri omuzlamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Eren, yurt dışında yaşayan vatandaşlar, soydaş, akraba topluluklar ve Türkiye'de eğitim alan uluslararası öğrenciler başta olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.