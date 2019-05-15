YTB heyeti Suriye'deki yerel üniversiteleri ziyaret etti

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren ve beraberindeki heyet, Suriye'de terörden arındırılan bölgelerdeki üniversiteleri ziyaret etti. Heyet, Çobanbey'de düzenlenen iftarda bölge halkı ile de bir araya geldi.

YTB Başkanı Abdullah Eren ve beraberindeki heyet, Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı bölgelerine ziyaretler gerçekleştirdi. Heyet, Kilis'in karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez, Cerablus, Bab ve Çobanbey'de eğitim çalışmalarını yerinde inceleyerek, yerel üniversiteleri ziyaret etti. Heyet, YTB tarafından Çobanbey'de Afrin operasyonunun ilk şehidi olan Musa Özalkan'ın vasiyeti üzerine yapılan kültür merkezinde düzenlenen iftarda yetim ve öksüz çocukların yanı sıra bölge halkıyla da bir araya geldi.

“Türkmen kardeşlerimizle ve diğer akraba topluluklarımızla bir araya gelmek istedik”

Suriye'deki iç savaştan dolayı eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalan çok sayıda gencin akademik gelişimlerine katkı sağlamak maksadıyla YTB'nin birçok çalışma yürüttüğünü belirten Eren, bu gençlerin Suriye'nin yeniden inşasında önemli roller üstleneceğini aktardı. Bu noktada YTB'nin Suriyelilerin yükseköğrenimine ilişkin çok ciddi bir sorumluluğu bulunduğunu belirten Eren, “Türkiye'de Suriyelilerin yükseköğrenimine ilişkin sorumluluğu kurumumuz yerine getiriyor. Bu noktada Türkçe eğitimi aldırdığımız ve yine burslandırdığımız Suriyeli öğrenciler var. Suriyeli öğrencilerin kamplarda ve şehir merkezlerindeki eğitimlerine katkıda bulunuyoruz. Terörden temizlenen bu bölgelerde ise yükseköğrenim yapılabilmesi konusunda gözlem yapmak ve Türkmen kardeşlerimiz, diğer akraba topluluklarımızla bir araya gelmek istedik” diye konuştu.

“Topluluklarımızın moral motivasyonunu yükseltmek ve iş birliklerini artırmak için bölgede ziyaretler gerçekleştirdik”

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı ile terörden arındırılan bölgelerde yerel yapıların yanında üniversitelerin de güçlenmesi gerektiğini dile getiren Eren, “Bu toprakların sahibi olan Türkmen kardeşlerimiz başta olmak üzere diğer Suriyeli kardeşlerimizin, akraba topluluklarımızın moral motivasyonunu yükseltmek ve iş birliklerini artırmak için bölgede ziyaretler gerçekleştirdik. Yine yükseköğrenimdeki Suriyeli kardeşlerimizin bu bölge içerisindeki eğitimlerine devam etmesi, mezun olduklarında bölgelerine hizmet etmelerini sağlamak ve bu konudaki imkânları araştırmak için çeşitli çalışmalar yaptık” ifadelerini kullandı.