YTB, Karadağ'da Rojaye Belediye Ödülüne layık görüldü

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Karadağ'da gerçekleştirdiği faaliyetlerden ötürü Rojaye Belediye Ödülüne layık görüldü.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), her yıl gerçekleştirdiği onlarca projeyle Balkan ülkeleri ile Türkiye arasındaki ilişkileri geliştirirken sosyal, kültürel ve akademik düzeyde yapılan çalışmalarla da bu ülkelerde yaşayan gençlerin eğitim hayıtlarına büyük katkı sunuyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen programlar neticesinde YTB, Karadağ'da yaptığı faaliyetlerden dolayı Rojaye Belediye Ödülü'ne layık görüldü. Karadağ'a sunulan destekten dolayı verilen ödül, YTB Başkanı Abdullah Eren'in ülkeyi ziyaretinde takdim edildi.

Verilen ödülden dolayı memnuniyetini dile getiren YTB Başkanı Eren ise, “YTB'ye bu akşam kardeş coğrafyalardan, Karadağ'dan kıymetli bir ödül geldi. YTB, Karadağ'daki faaliyetlerinden ötürü Rojaye Belediye Ödülü'ne layık görüldü. Tüm mesai arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.