YTB kardeş topluluklardan minik ve gençleri Belarus'ta yaz kampında buluşturdu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Tatar ve kardeş topluluklar mensubu genç ve çocukları 'Belarus Yaz Kampı'nda buluşturdu. Kamp programı ile erken yaşta ortak tarihi ve kültürel değerleri tanıma fırsatı bulan genç ve minikler, spor ve gezi aktiviteleriyle hem eğleniyor hem de aralarındaki bağları güçlendiriyor.

Balkanlar, Orta Asya, Ortadoğu ve Afrika'ya kadar çok geniş bir coğrafyada yaşayan soydaş ve akraba topluluklarla köklü ilişkilerin yeniden inşasında önemli roller üslenen Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak daha yakın bağların tesisi için de her yıl onlarca projeyi hayata geçiriyor. YTB, özellikle kardeş ve akraba toplulukların bulundukları coğrafyadaki gençlere ve miniklere ortak tarihi ve kültürel mirasları yerinde tanıtarak aralarındaki kardeşlik bağlarını güçlendirecek faaliyetlere imza atıyor. Başkanlık, bu kapsamda Belarus Müslümanları Dini İdaresi ve Minsk Din Hizmetleri Müşavirliği iş birliğinde bir kamp programı düzenledi. Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen “Belarus Yaz Kampı”na Tatar ve kardeş topluluklar mensubu 7-15 yaş aralığında 40 çocuk ve genç katıldı. 29 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan kampta atölye çalışmaları, gezi ve spor etkinliği gibi çeşitli aktivitelere katılan genç ve minikler hem doyasıya eğleniyor hem de aralarındaki iletişimi daha da güçlendiriyor.