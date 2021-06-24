YTB, liseyi yeni bitiren başarılı gençleri ödüllendiriyor

YTB, “Yurtdışı Vatandaşlar Lise Bitirme Sınavı Başarı Bursu” programı kapsamda yurt dışında yaşayan lise çağındaki başarılı not ortalamasına sahip öğrencilere burs veriyor.

Yurt dışında yaşayan genç vatandaşlar arasında lise öğrenimini başarılı olarak bitirme oranları her geçen gün artıyor. Yurt dışındaki vatandaşların akademik, sosyal ve kültürel yönden gelişimlerine katkı sunmak için çalışmalar yürüten Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), özellikle gençlerin başarılarını destekleyici çalışmalara imza atıyor. Bu kapsamda YTB, lise çağındaki başarılı öğrencileri ödüllendirmek için “Yurtdışı Vatandaşlar Lise Bitirme Sınavı Başarı Bursu” programını bu yıl da sürdürüyor.

Programa başvurular eğitim alınan ülkelerdeki bitirme sınavlarına (Abitur, Baccalauréat, Matura gibi) ve diploma notlarına bakılarak değerlendiriliyor. Değerlendirmelerin ardından en başarılı not ortalamasına sahip bir öğrenciye tek seferlik burs veriliyor. Programa 15 Nisan 2020 ve 15 Ağustos 2021 tarihleri arasında liseden mezun olan vatandaşlar ile mavi kart sahipleri başvurabiliyor.