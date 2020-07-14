YTB, memleket yoluna çıkan vatandaşlara Sırbistan sınırında hijyen paketleri dağıtıyor

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatillerini ana vatanlarında sevdikleriyle geçirmek isteyen yurt dışındaki vatandaşların memleketlerine olan yolculukları başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Avrupa ülkelerinden kara yolu ile Türkiye'ye seyahat eden vatandaşları sınır kapılarında karşılayan ve uğurlayan YTB, yolculuklarının güvenli ve rahat geçmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların seyahatleri sırasında karşılaştıkları sorunlara çözüm üreten YTB, yeni koronavirüs (Covid-19) pandemisine karşı da birtakım tedbirler alıyor.

Geçen yıl başlatılan uygulamayla birlikte Sırbistan sınır kapılarında Türkiye'ye doğru yola çıkan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayarak tercüme ve danışmanlık hizmeti veren YTB personelleri aynı zamanda salgınla mücadele kapsamımda hijyen paketleri dağıtıyor. 5 dezenfektan jel, 5 antiseptik ıslak mendil ve 5 medikal maskeden oluşan hijyen paketleri Sırbistan sınır kapılarından geçen vatandaşlara sunuluyor.

7/24 Whatsapp Danışma Hattı

YTB personelleri sınır kapılarında vatandaşlara yardımcı olmanın yanı sıra seyahat güvenliği için çeşitli uyarı ve hatırlatmalarda da bulunuyor. YTB tarafından oluşturulan “+90 530 257 25 99” nolu WhatsApp danışma hattı sayesinde de vatandaşlar yolculukları boyunca 7/24 sorularına cevap buluyor. Bunun yanında ise hazırlanan “Memleket Yolu” web sitesi (memleketyolu.com) ile seyahat sırasında kullanılacak güncel transit rotalara ve yolculuk süresince ihtiyaç duyulabilecek birtakım bilgilere ulaşılıyor.