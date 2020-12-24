YTB memleket yoluna çıkan vatandaşları yalnız bırakmadı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Avrupa ülkelerinden kara yolu ile Türkiye'ye seyahat eden vatandaşları sınır kapılarında karşılayan ve uğurlayan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, yolculukların rahat ve güvenli geçmesi için çalışmalar yürüttü. Bu kapsamda Türk polisi ve Türkçe-Sırpça bilen YTB personeli, Sırbistan'ın Bartovci, Horgos ve Gradina sınır kapılarında vatandaşlara yardımcı olmak için hizmet verdi. Tatil sezonu boyunca vatandaşlara yönelik bilgilendirme, yönlendirme ve tercüme hizmetleri sunuldu.

Ana vatanları Türkiye'ye doğru yola çıkan yurt dışında yaşayan vatandaşlar için “Memleket Yolu” web sitesi hazırlandı. Site aracılıyla vatandaşlar güncel yol güzergâhlarına ve seyahat kurallarına ilişkin önemli bilgilere ulaştı. Pandemiden dolayı vatandaşların uyması gereken kurallar ve gerekli bilgilendirmeler de sitede yer aldı. Oluşturulan Memleket Yolu WhatsApp Danışma Hattı'ndan ise toplamda 5 bin kişiyle doğrudan iletişim sağlanarak 25 bin bilgilendirme yapıldı. 150 bireysel sorun ise çözüldü. Bunun yanında vatandaşlar güncel gelişmelere ilişkin hazırlanan 29 infografik ile bilgilendirildi.

Vatandaşlara sınır kapılarında hijyen paketleri ve çocuklara “Yol Arkadaşım Türkçe” kitapçıkları dağıtıldı. Covid-19 tedbirleri kapsamında dikkat edecekleri hususlara yönelik “Dönüş Yolu Takvimi” de hazırlandı.

Vatandaşları Sırbistan sınır kapılarında Türk polisi karşıladı

Türkiye'ye seyahat eden vatandaşları Sırbistan'ın Batrovci, Horgos ve Gradina sınır kapılarında YTB görevlileri ve Türk polisleri karşıladı. Üç sınır kapısında 50 bin broşür, araç kokusu ve hijyen paketi dağıtıldı. Yürütülen çalışma ile 55 bine yakın vatandaşa bilgilendirme ve yönlendirme hizmeti sunuldu.

Çalışmalar kapsamında 218 yol yardım hizmeti organizasyonu gerçekleştirildi. Olası ihtiyaca yönelik 4 ambulans hazır bekletilerek, hastane refakat hizmeti gerçekleştirildi. Ayrıca 431 konaklama yeri bilgilendirmesi ve rezervasyonu sağlandı. Sınır kapılarında unutulan veya düşürülen pasaportların nakli yapıldı. 59 oturum kartının süresi dolduğu için Bulgaristan tarafından geçişine izin verilmeyen vatandaşların Belgrad Havalimanı'ndan İstanbul'a uçuşlarının organizasyonu gerçekleştirildi. Bin 355 helal yiyecek hizmeti alınabilecek tesisler konusunda bilgilendirme yapıldı. Otoyol geçişleri ve güvenli yakıt istasyonları hakkında da bilgiler aktarıldı. Bunların yanında sınır kapılarında ortaya çıkan sorunlara ilişkin tercüme hizmeti sunuldu.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Covid-19 test imkanı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda seyahat eden vatandaşların ikamet ettikleri ülkelerce istenilen Covid-19 testlerini kolaylıkla almaları için test merkezi de kuruldu. Test sonucunu bekleyen vatandaşların dinlenmeleri için ise YTB çadırı hazırlandı. YTB çadırında vatandaşlara ücretsiz içecek imkânı sunuldu. Yurt dışına seyahat eden çocuklara TÜBİTAK çocuk dergisi dağıtımı yapıldı. PCR test alanında vatandaşlara yardımcı olmaları amacıyla YTB uzmanları gün boyu görev yaptı. YTB çadırı ve sonuç alım masası ile Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan yaklaşık 20 bin vatandaşa hizmet sunuldu.