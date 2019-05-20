İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

YTB, Norveç ve İskeçe'de iftar sofraları kurdu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), gerçekleştirdiği iftar programlarıyla dünyanın dört bir yanındaki vatandaşları ve soydaşları bir araya getiriyor.

Bu kapsamda Norveç ve Batı Trakya'da yer alan İskeçe şehrinde iftar sofraları kurularak, geleneksel Türk sahne sanatları ve tiyatro gösterileri düzenlendi.



Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) “Gönül Coğrafyası Kültür Buluşmaları” kapsamında dünyanın dört bir yanında iftar programları düzenliyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve soydaşlarımızın bir araya geldiği programlarda Türk sahne sanatları, Sema gösterileri ve birçok geleneksel etkinlikler yer alıyor. Program kapsamında son olarak Norveç ve Batı Trakya'da yer alan İskeçe şehrinde binlerce kişinin katılımlarıyla iftar programları düzelendi.



Norveç'te ve İskeçe'de iftar sofraları kuruldu


YTB tarafından düzenlenen iftar programları kapsamında Norveç'te yaşayan vatandaşlarımız Lörenskogda şehrinde bir araya geldi. Programın ardından minik vatandaşlar ise geleneksel Türk tiyatrosunun örneklerinden olan Hacivat Karagöz oyunu ile doyasıya eğlendi. 19 Mayıs olması sebebiyle de Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı da kutlandı.



Dünyanın dört bir yanında gerçekleştirilen “Gönül Coğrafyası Kültür Buluşmaları” kapsamında Batı Trakya'da yer alan İskeçe şehrinde de yüzlerce soydaşımız iftar sofrasında buluştu. Ramazan ayının coşku ve bereketini hep birlikte yaşama fırsatı sunan iftar programından ardından Türk sahne sanatları ve sema gösterilerinin de yer aldığı etkinlikler de düzenlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.