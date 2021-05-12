YTB, pandemiye rağmen Ramazan bereketini dünyayla paylaştı

YTB Başkanı Abdullah Eren Ramazan Bayramı dolayısıyla yurt dışındaki vatandaşlarımızın, soydaş ve akraba topluluklarımızın ve uluslararası öğrencilerin bayramını kutladığı bir mesaj yayımladı. Mesajında bu Ramazan'ın da Pandemi gölgesinde geçtiğini belirten Abdullah Eren, buna rağmen kurumun faaliyet alanlarında durmaksızın çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Eren, ‘‘Pandemi, etkisini hâlâ tüm dünyada sürdürüyor. Maalesef bu Ramazan ayını da gereği gibi coşkuyla yaşamamızı kısıtladı. Buna rağmen bu mübarek ayın bereketinden de nasiplenmeye çalıştık. YTB yurt dışındaki vatandaşlarımıza, gönül coğrafyamız diye tabir ettiğimiz soydaş ve akraba topluluklarımız ile uluslararası öğrencilerimize yönelik hizmet üretmeye devam etti. '' diyen Eren, sözlerini şöyle sürdürdü: ‘‘Afganistan gibi Kazan gibi gönül coğrafyamızın farklı noktalarında iftar programlarımız oldu. Filistin, Irak, Ukrayna, Kosova, Nijer, Somali, Sırbistan, Tanzanya gibi dünyanın farklı yerlerinde mezun derneklerimizle beraber hem iftarlar düzenledik hem buralardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize destekler ulaştırdık. Yurt dışındaki vatandaşlarımızı ve uluslararası öğrencilerimizi de unutmadık bu süreçte.''

YTB'nin Ramazan çalışmaları kapsamında KKTC'de de gün gün gerçekleşen özel bir proje hayata geçirdiğini belirten YTB Başkanı Abdullah Eren, ‘‘YTB Ramazan hediyeleriyle her gün KKTC'nin farklı farklı yerlerinde kardeşlerimizi ve minik yavrularımızı ziyaret etti. Bu ziyaret, hediye ve destek dağıtımlarında görevli sahadaki arkadaşlarımıza KKTC Cumhurbaşkanı Sn. Ersin Tatar'ın da güzel bir sürpriz yaparak eşlik etmesi bizleri ayrıca onurlandırdı" dedi.

YTB'nin tüm bu Ramazan çalışmalarıyla binlerce insana ulaştığını ve Ramazan'ın bereketini Pandemiye rağmen dünyayla paylaşmaya gayret ettiğini söyleyen Abdullah Eren, Pandeminin etkisinin azalması ve normalleşme adımlarının hayata geçirilmesiyle beraber proje ve çalışmaların da artacağına dikkat çekerek, ‘‘Manen bizleri sürura gark eden; huzuru, sükunu, mağfiret ve rahmeti ile inananları kuşatan bir Ramazan ayını daha geride bırakıp bayrama erişiyoruz'' ifadelerini kullanan Eren, ‘‘Aziz milletimizin, yurt dışındaki vatandaşlarımızın, kalbi ve duasıyla her daim Türkiye'nin yanında olan gönül coğrafyamızın ve ailelerinin, ülkelerinin bizlere en kıymetli emaneti olan Türkiye'de okuyan uluslararası öğrencilerimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Tüm insanlık için hayra, huzura ve felaha vesile olsun inşallah" dedi.