YTB projeleri kardeş ülke Pakistan ile bağları güçlendiriyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), her yıl Pakistan'ın ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda refah seviyesini yükseltecek onlarca faaliyete imza atıyor.

YTB, tarihin belirli dönemlerinde aynı çatı altında yaşadığımız kardeş ve akraba topluluklarla yoğun ve sıcak ilişkilerin sürdürülmesine yönelik her yıl onlarca projeyi hayata geçiriyor. Kardeş ve akraba toplulukların refah seviyesini yükseltecek ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda karşılıklı çalışmalar yürütülüyor. Geçmişten gelen tarihi kardeşlik bağlarının güçlü olduğu Pakistan'a yönelik de yıl içinde birçok alanda faaliyetler sürdürülüyor.

İstanbul-Lahor Liderlik Programı

2018 yılında Pakistan'ın Pencap Eyaleti ile YTB arasında imzalanan mutabakat zaptı gereğince İstanbul-Lahor Liderlik Programı hayata geçirildi. Programda 25 Pakistanlı'ya Türkiye'de 10 ay boyunca dil eğitimi verildi. Türkçe eğitim programının yanı sıra katılımcılar Türkiye'nin çeşitli bölgelerini ve kurumlarını da ziyaret etti.

Gelecek Nesil Akademisi

YTB, Asya Pasifik ülkeleri ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi adına Gelecek Nesil Akademileri de organize etti. İlki 16-24 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenen programın ikincisi 16-24 Kasım 2019 tarihleri arasında Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirildi. İlk programa aralarında Pakistan'ın da bulunduğu 16 farklı ülkeden 47 kişi katıldı. İkinci programa ise yine Pakistan dahil 19 farklı ülkeden 40 kişi katılım sağladı. Katılımcılara liderlik, sosyal medya, habercilik, Asya Pasifik ülkeleri ile tarihi ilişkiler gibi çeşitli konularda eğitimler verildi. Ayrıca program süresince TRT World, Adalet Akademisi gibi kamu kurum ziyaretleri ve kültürel etkinlikler yapıldı.

Asya Pasifik Online Medya Eğitim Programı

YTB ve Anadolu Ajansı iş birliğinde Asya Pasifik bölgesinde yaşayan kardeş topluluklar ve bu toplulukların diasporalarına yönelik çevrimiçi bir medya eğitim programı gerçekleştirildi. Pakistan'ın da içinde bulunduğu 10 farklı ülkeden 60 katılımcı bu programda yer aldı. Program çerçevesinde “Korona Virüs Zamanında Gazetecilik”, “Multimedya ve İnternet Gazeteciliği”, “Savaş Muhabirliği”, “Yeni Medya ve Sosyal Medya Uygulamaları” başlıklarında dersler verildi.

Yeniden Asya Açılımı Çalıştayı

Dışişleri Bakanlığının başlattığı “Yeniden Asya” açılımı çerçevesinde siyasi, ticari, kültürel ve eğitim alanlarında 26-27 Mayıs 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak bir çalıştay düzenlendi. YTB, Ankara Üniversitesi Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi Osmanlı Malay Dünyası Çalışmaları ve Araştırmaları Merkezi ile ortak düzenlenen programa alanında uzman 18 akademisyen bildiri sunarak katkı sağladı.

Türkiye-Pakistan diaspora alanında işbirliği anlaşması

2020 yılının şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan ziyareti esnasında diaspora alanında işbirliği ve karşılıklı deneyim paylaşımı için bir protokol imzalandı. Protokol çerçevesinde iki ülkenin yurt dışındaki vatandaşları arasındaki bağların kuvvetlendirilmesi, İslam ve yabancı düşmanlığı gibi ortak sorunlara karşı mücadele mekanizmalarının geliştirilmesi amaçlanıyor. Protokol, Yurt dışındaki Pakistanlılar ve İnsan Kaynaklarını Geliştirme Bakanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından imzalandı.

Türkiye Bursları

YTB'nin koordinasyonunda yürütülen Türkiye Bursları ile uzun yıllardır dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası öğrencileri ağırlayan Türkiye, Pakistanlı öğrenciler için de bir cazibe merkezi. Geçmişten beri Pakistanlı öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Türkiye Bursları'na 1992-2022 yılları arasında Pakistan'dan toplamda 95 bin 891 başvuru yapıldı. Değerlendirmeler sonucunda başarılı bin 371 öğrenciye burs sağlandı. Kendi imkanlarıyla okuyanlar dahil eğitimlerini tamamlayarak ülkelerinde başarılı çalışmalara imza atan Pakistan kökenli mezun sayısı ise bin 547.

26 Kasım 2020 tarihinde İslamabad'da kurulan Pakistan Türkiye Mezunları Derneği ise en aktif mezun dernekleri arasında yer alıyor. Dernek şimdiye kadar Türkiye mezunlarının bir araya getirilmesi ve Türkiye-Pakistan ticaret hacminin arttırılmasına yönelik üç adet proje hayata geçirdi.