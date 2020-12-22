YTB tarafından 2020 yılında Avrasya bölgesine yönelik birçok faaliyet hayata geçirildi

Bunun yanı sıra Covid-19'la mücadele kapsamında 120 soydaş doktora 8 saatlik eğitim programı sunuldu.

5 farklı alanda verilen eğitimler “Gençler 100. yılında Türkiye-Rusya ilişkilerini ele alıyor”, “Gürcistan Eğitim Engel Tanımaz Projesi”, “Hocalı Şehitleri Anma Yürüyüşü”, “Gagauz Yeri Çift Filli Eğitim: Eğitmen Eğitimi Projesi” ve “Kırım Ailesi Okulunun Geliştirilmesi Projesi” başlıkları altında gerçekleştirildi.

Gürcistan Eğitim Engel Tanımaz Projesi kapsamında Gürcistan'da kardeş topluluğa mensup 720 öğrenci ve eğitmene Bilgisayar kursu verildi. Ayrıca eğitim merkezlerine bilgisayar temini de sağlandı. Bunun yanı sıra Hocalı Şehitlerini Anma Yürüyüşü Projesi kapsamında Türkiye'den 40 gencin katılımıyla 10 günlük Azerbaycan ziyareti gerçekleştirildi. Programa katılan gençler, Bakü Türk Şehitleri ve Beylaqan Şehitliği'nde fidan dikildi. Gagauz Yeri Çift Dilli Eğitim: Eğitmen Eğitimi Projesi kapsamında Gagauz yerinde gerçekleştirilen Çift Dilli Eğitim Projesi kapsamında bölgede bulunan eğitim kurumlarında görevli 124 eğitmene Gagauz Türkçesi ve Romence öğretimi alanında 276 saat eğitim destekleri sağlandı. Kırım Ailesi Okulunun Geliştirilmesi Projesi kapsamında Kırım'dan uzakta yetişen çocuk ve gençlere ana dillerinin, tarih ve kültürlerinin öğretilmesi amacıyla Kiev'de faaliyet gösteren Kırım Ailesi Okulu çalışmalarına destek sağlandı. Ayrıca salgın nedeniyle uzaktan eğitim modeline geçen okula teknik donanım yardımı verildi.