YTB tarafından hayata geçirilen “İnsan Hakları Eğitim Programına” başvurular başladı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB), Bosna Hersek'te düzenleyeceği 'İnsan Hakları Eğitim Programı'na başvurular 2 Mayıs 2021 tarihine kadar devam edecek.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), 'Mavi Kelebeklerin İzinde Bosna Hersek İnsan Hakları Eğitim Programı'yla yurt dışında ikamet eden üniversiteli gençleri ve genç hukukçuları 9-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında Saraybosna'da bir araya getiriyor. Programa lise eğitimini yurt dışında tamamlamış, yurt dışında ikamet eden 35 yaş ve altı Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi üniversite öğrencileri ile mezun hukukçular katılabilecek.

Katılımcılar, programın ilk iki gününde Srebrenitsa Soykırımında hayatını kaybedenlerin anısına düzenlenecek Barış Yürüyüşünde (Marş Mira) ve “Srebrenitsa Şehitlerinin” defin merasiminde yer alacak. Katılımcılar, insan hakları, nefret suçları, ayrımcılık, İslam karşıtlığı, Bosna'daki soykırım ve insanlığa karşı suçlar ile insan haklarının uluslararası koruma mekanizmaları gibi konularda akademisyenler, kamu kurumu temsilcileri ve alanında uzman hukukçulardan eğitim alacak. Program dili Türkçe olacak olan eğitimlerin sonunda ise katılımcılara sertifika verilecek.

Katılımcılar, programın son iki gününde ise Saraybosna ve Mostar şehirlerinde kültürel geziler ve Vrelo Bosne doğa turuna iştirak edecek.

Katılım ücretinin 200 avro olduğu programda yemek dahil konaklama, transfer (gidiş-dönüş uçak bileti ve program içi transferler) ve program kapsamında planlanan her türlü faaliyete iştirak ücretleri YTB tarafından üstlenilecek.

Eğitim programına; ABD, İngiltere, İsveç, Almanya, Danimarka, İsviçre, Avusturya, Avustralya, Fransa, Norveç, Belçika, Hollanda ve Kanada'dan hukuk, iletişim bilimleri, psikoloji, siyaset bilimi, eğitim bilimleri, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, medya bilimleri, felsefe, filoloji, teoloji, işletme ve diğer sosyal bilimler bölümlerinde okuyan 35 yaş ve altı Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi üniversite öğrenciler ve mezun hukukçular başvurabilecek.

Detayları “www.ytb.gov.tr” sayfasında yer alan programa başvurular, aynı sayfadaki başvuru formu üzerinden Türkçe niyet mektubu ile 2 Mayıs 2021 tarihine kadar online olarak alınacak.