YTB Türkiye Mezunları Akademik Teşvik Programı başvuruları devam ediyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Türkiye Mezunları Akademik Teşvik Programı 2022 ikinci başvuru dönemi, 30 Haziran'a kadar devam ediyor. Program, Türkiye mezunlarının dünyanın önde gelen akademik dergilerinde yayımlanan araştırma makalelerini ödüllendirmeyi hedefliyor.

YTB, Türkiye Mezunları Akademik Teşvik Programı ile akademisyen ve araştırmacı Türkiye mezunlarının dünyada önde gelen akademik dergilerde yayınladıkları makaleleri ödüllendirmeyi amaçlıyor. Bu çerçevede Türkiye mezunları, SSCI, SCI, SCI-Expanded, ESCI veya A&HCI akademik indekslerinde taranan uluslararası akademik dergilerde son 1 yıl içinde yayınladıkları makaleleri için teşvik başvurusunda bulunabiliyor. 2022 yılı ikinci dönem başvuruları için son gün 30 Haziran. Program şartlarını sağlayan mezunlara 500 dolara kadar teşvik sağlanacak.

İlk kez 2021 yılında başlayan Türkiye Mezunları Akademik Teşvik Programı'nda bugüne kadar 9 kişi destek almaya hak kazandı. İlk dönem başvuruları sonucunda teşvik alan Türkiye mezunlarından Vietnamlı Vi An Lu, Türkiye Bursları çerçevesinde Sakarya Üniversitesi Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Bölümü'ndeki yüksek lisans eğitimini 2018 yılında tamamladı. Vi An Lu, İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'nde doktora eğitimine devam ediyor. Türkiye tarihi, kültürü ve dilini, bilhassa Osmanlı tarihini araştırmak amacıyla Türkiye Bursları'na başvuru yaptığını aktaran Vi An Lu, en büyük hedefini Osmanlı tarihi araştırmaları alanında ilk Vietnamlı tarihçi olmak şeklinde ifade ediyor. An Lu, akademik teşvik almaya hak kazandığı araştırmasına ilişkin şunları söyledi:

“Türk Tarih Kurumuna bağlı Belleten Dergisi'nde yayımlanan ‘Vietnam'da Osmanlı Tarihi Araştırmaları' isimli araştırma makalem aracılığıyla Vietnam'da henüz yeni bir alan olan Osmanlı tarihi çalışmalarına duyulan ilgiyi artırmayı hedefledim. Bu çerçevede araştırma makalem Vietnam'da Osmanlı araştırmalarının tarihçesi ve ilgili çalışmalardan söz etmektedir. Ayrıca makalem Vietnamlı tarihçilerin Osmanlı tarihi araştırmalarına yaklaşım biçimini ve bakış açılarını da incelemektedir. Türkiye'de burslu olarak eğitim alabildiğim ve akademik hayatımın önemli bir aşamasını tamamlayabileceğim için Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Türkiye Bursları ailesine çok müteşekkirim.”

YTB tarafından düzenlenen Türkiye Mezunları Akademik Teşvik Programı ile ilgili ayrıntılı bilgiye ve başvuru formuna "https://www.turkiyemezunlari.gov.tr/haberler/akademik-tesvik-programi-2022-2-donem-basvurulari-basladi-2022-04-13T11-44-13" adresinden ulaşılabiliyor.