YTB ve TÜBİTAK arasında işbirliği protokolü

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren'in, TÜBİTAK'ı ziyareti esnasında iki Kurum arasındaki işbirliklerini sürdürmeyi ve ortak çalışmaları arttırmayı amaçlayan bir protokol imzalandı.

YTB ile TÜBİTAK arasında imzalanan işbirliği protokolü ile iki Kurumun ortak bilimsel faaliyetler yürütmesi ve karşılıklı bilgi ve veri aktarımının geliştirilmesi çalışmalarına ivme kazandırılması amaçlanırken protokol kapsamında gerek akademik gerekse bilimsel anlamda pek çok ortak faaliyetin gerçekleştirilmesinin önü açıldı. Bahse konu protokol ile Türkiye'nin nitelikli insan gücünün artırılması, küresel olarak yerli ve yabancı nitelikli insan gücünün tespit edilmesi ve teşvik edilmesi hususlarında etkin bir çalışma ağı kurularak, akademik ve bilimsel iş birliğini geliştirecek ortak projeler yürütülmesi hedefleniyor.

Anlaşma sayesinde, YTB tarafından yürütülen Evliya Çelebi programı da dâhil olmak üzere yurtdışında yaşayan Türk kökenli gençlerin Türkiye'yi ziyaretleri esnasında, TÜBİTAK'ın Bilim Merkezleri ve Araştırma Merkezlerini ziyaret etmeleri programına eklenecek bu sayede, TÜBİTAK faaliyetleri aracılığı ile ülkemizin bilimsel, akademik ve teknolojik alanda sahip olduğu kapasite ve potansiyelin tüm dünyaya tanıtılması sağlanmış olacak. Söz konusu faaliyetlerle ülkede bilim, teknoloji ve yenilik alanındaki görünen etkisini artıracak, kısa dönemde Türkiye'nin geleceğe yatırım yapmaya yönelik süreçleri desteklenmiş olacak.

Bunun yanı sıra TÜBİTAK ile bilim diplomasisi alanında yolları kesişen YTB'nin yürütmekte olduğu ‘Türkiye Stajları' programı kapsamında Türkiye'ye getirilen öğrencilerin TÜBİTAK ve bağlı kurumlarında çalışma alanlarına uygun düşecek şekilde staj yapabilmeleri için ortak çalışmalar planlanacak.

İlaveten, ortak faaliyet yürütülecek alanlar arasında, yurtdışında yaşayan vatandaşlara ilişkin bilgi, veri ve analiz ihtiyacı duyulan konulara yönelik AR-Ge projelerinin desteklenmesi, “Türkiye Burslusu” öğrencilerin, bilişim teknolojileri alanında yetkinliklerinin artırılmasına yönelik ortak çalışmaların planlanması ve bu öğrencilerin, TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde yer alabilmelerine yönelik düzenlemelerin yapılması, yurtdışında yerleşik ve/veya bilimsel faaliyetlerini yurtdışında sürdüren Türk bilim insanlarına yönelik ortak çalışmaların planlanması yer alıyor.

Protokol metninin her iki kurumun gerek ülkede, gerek yurt dışında gerek ise diasporamıza yönelik faaliyetlerinde kısa sürede olumlu etki yaratması bekleniyor.