YTB yurt dışında 8 ayda yüz binlerce vatandaşa ulaştı

Yurt dışında yaşayan yaklaşık 6,5 milyon Türk vatandaşına yönelik birçok alanda faaliyetler gerçekleştiren YTB, yılın ilk 8 ayında düzenlediği programlar ile yüz binlerce vatandaşa ulaştı. Yurt dışından tatil için ana vatanlarına gelen Türk vatandaşları için Türkiye'ye giriş-çıkışlarında karşılama ve uğurlama programları düzenlendi. YTB tarafından Türkiye ve Sırbistan'da 50 gün boyunca gerçekleştirilen karşılama ve uğurlama programları kapsamında bugüne kadar yaklaşık 500 bin Türk vatandaşı ile iletişim kuruldu.

İlk kez sınır ötesinde karşılama

YTB, Türkiye ve Sırbistan İçişleri Bakanlıkları arasındaki iş birliği çerçevesinde bu yıl ilk kez Sırbistan, Hırvatistan, Macaristan ve Bulgaristan sınır kapılarında görev yapan Türk polis ekiplerinin yanında Türkçe ve Sırpça bilen YTB Türkiye Bursları ile Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler ile YTB personeli de görevlendirildi.

400 yol yardımı, bin 500 çeviri

İlk kez sınır ötesinde yapılan karşılama ve uğurlama faaliyetleri çok etkili olurken, Sırbistan'da gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Türkçe ve Sırpça bilen YTB görevlilerince 50 Türk vatandaşının mahkemesine çıkıldı. 400 Türk vatandaşına yol yardım hizmeti sağlanırken, kaza yapan 20 vatandaşa hastane ve mahkeme işlemlerinde yardımcı olundu. Sırp makamları tarafından yapılan soruşturmalarda vatandaşlara 120 tercüme hizmeti sunulurken, gümrük alanlarında Sırp gümrük memurları ve vatandaşlar arasındaki anlaşmazlık durumlarında bin 500 çeviri hizmeti verildi.

İl ve ilçelerde de "memleketinize hoş geldiniz" mesajı

Sınır kapılarında yapılan karşılama ve uğurlama programlarının yanı sıra yurt dışından gelen vatandaşların yoğunluklu bulunduğu 26 ilde YTB tarafından yurt dışından gelen vatandaşları karşılamak için ziyaretler gerçekleştirildi. Yurt dışındaki vatandaşlar için sunulan CEP REHBERİ uygulaması bu yıl toplam 24 bin 882 kullanıcı sayısına ulaştı. Sekiz ülkede 27 farklı şehirde gerçekleştirilen "Rafadan Tayfa" gösterilerini ise yaklaşık 100 bin vatandaş izledi. Yurt dışında Türk vatandaşlarına 250 bini aşkın materyal dağıtıldı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının yılın ilk 8 ayında yüz binlerce vatandaşa sunduğu hizmetlerden bazıları şöyle:

"7 ayrı ülkede toplam 29 adet, 1001 kitabın bulunduğu Anadolu Okuma Evi açıldı. 4 Yurtdışı Türkler Gençlik Kampı düzenlendi. 3 YTB Türkiye Stajları Programı düzenlendi. 145 genç YTB Türkiye Stajları programı ile farklı devlet kurumlarında staj yapma imkanı buldu. 12 ülkeden bin gencimiz gençlik kamplarına katıldı. 120 bin vatandaşa bilgilendirme ve yönlendirme hizmeti verildi. 2 bin 500 genç YTB tarafından düzenlenen Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri programı ile ana vatanlarının tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetti. Genç Liderler, Diaspora Gençlik Akademisi, Türkçe Öğreticiliği Eğitimi gibi programlara 120 genç katıldı. İnsan Hakları Eğitim Programı ve Hukukçular Buluşmaları gibi programlara 150 kişi katıldı. YTB'ye yurt dışındaki vatandaşlar ve mavi kart sahipleri tarafından iletilen hukuki soru ve sorunlara ilişkin 600 cevap verildi. Ramazan ayında 7 ülkede vatandaşlara yönelik iftar programı düzenlendi. Almanya'nın Hamm şehrinde 1950'yıllarda Almanya'ya işçi olarak giden ilk Türk vatandaşlarının çalıştığı eski bir maden ocağı olan Lippenpark'ta Avrupa Spor ve Kültür Festivali (ASKFEST) düzenlendi. Festivalde sanattan spora, kültürden geleneksel oyunlara birçok alanda etkinlikler büyük ilgi gördü. Yurt dışındaki Türk vatandaşı çocuk ve gençlere 4 bin adet kitap seti dağıtıldı. 200 bin adet TÜBİTAK Meraklı Minik ve TRT Çocuk dergisi yurt dışındaki çocuklara ulaştırıldı."