YTB, yurt dışındaki Türk hukukçuları Fransa'da bir araya getirdi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışındaki 13 ülkeden 65 avukat ve hukukçuyu Fransa'nın Strazburg şehrinde bir araya getirdi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), 2012 yılından beri düzenlediği Yurtdışı Hukukçular Buluşması'nı bu yıl Stazburg'da gerçekleştirdi. 19-21 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen yurt dışındaki Türk hukukçuların buluşmasına, 13 Avrupa ülkesinden 65 avukat ve profesyonel hukukçu katıldı. Buluşma kapsamında nüfus ve vatandaşlık işlemleri, uluslararası tebligat, emeklilik ve çifte vergilendirme konuları başta olmak üzere yurt dışındaki vatandaşlar için önem arz eden Türk kamu hizmetlerine dair seminerler yapıldı. Seminerler, ulusal ve uluslararası alanda deneyimli uzmanlar, akademisyenler ve kamu kurum temsilcileri tarafından verildi.

YTB'nin 2012 yılından beri düzenlediği Yurtdışı Hukukçular Buluşması, Avrupa'nın farklı bölge ve alanlarda görev yapan Türk kökenli hukukçuların kendi aralarında iletişim ağı kurmalarına da imkan sağlanıyor.