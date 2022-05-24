YTB, yurt dışındaki vatandaşların hakları için hukukçu ağı oluşturmayı hedefliyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, YTB'nin yurt dışında yaşayan vatandaşların nefret suçlarına maruz kaldıklarında haklarını arayabilmeleri için hukukçu ağı oluşturmayı hedeflediğini söyledi.

YTB Başkanı Abdullah Eren Brüksel Büyükelçiliği'nde düzenlenen “Belçika Hukukçular Buluşması”nda Belçika'da yaşayan Türk hukukçularla bir araya geldi. YTB Başkanı Abdullah Eren, hukuk alanında gerçekleştirdikleri çalışmalarla yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik kamu işlemlerinin geliştirilmesini hedeflediklerini ifade etti. Vatandaşların yaşadıkları ülkelerdeki haklarını iyi bilmeleri gerektiğini vurgulayan Eren, vatandaşların özellikle nefret kaynaklı eylem ya da söylemlere maruz kalmaları durumunda haklarını mutlaka aramaları gerektiğini bildirdi. Eren, bu hedef için “ayrımcılıkla mücadele rehberi” hazırladıklarını, vatandaşların bu tür saldırılara uğramaları durumunda bildirimde bulunmaları için “https://nesam.ytb.gov.tr” web sitesini kurduklarını hatırlattı.

Bu tür saldırılarla mücadelede raporlama ihtiyacının altını çizen Eren, veri toplamanın yanı sıra takibinin de önemli olduğunu söyledi. Eren, Avrupa'da Türk hukukçu sayısının fazlalığına dikkat çekerek, “En önemsediğimiz şey bir hukuk ağı oluşturmak, bilhassa hak aramayla ilgili bilinç oluşmasını sağlamak” dedi.

YTB'nin Avrupa'daki sembol davalarda vatandaşlara ve derneklere destek olduğunu da vurgulayan Eren, elde doneler olmasına rağmen saldırıları raporlama konusunda geride kalındığını, bu nedenle YTB'nin hukukçu ağı oluşturmaya özel önem verdiğinin altını çizdi.