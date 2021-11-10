YTB'den Azerbaycan ile dayanışma programı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Azerbaycanlı öğrencilerin de katılımı ile "Karabağ Zaferi ve Türkiye-Azerbaycan Dayanışma Programı" düzenledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), "Karabağ Zaferi ve Türkiye-Azerbaycan Dayanışma Programı" düzenledi. YTB Başkanı Abdullah Eren konuşmasında geçen yıl muharebede 3 bine yakın Azerbaycanlı vatan evladının şehit olduğunu belirterek, bu dönemde Azerbaycanlı öğrencilerle moral vermek için bir araya geldiklerini söyledi. İkinci Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin tüm imkanlarıyla dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olduğunu dile getiren Eren, "Azerbaycan bizim için gerçekten çok farklı bir ülke. İki devlet, tek milletiz. Hep bunu söylüyorduk fakat Karabağ Zaferi'nden sonra bunu çok daha gönülden ve yürekten hissetmeye başladık" dedi.

YTB tarafından 6 bine yakın Azerbaycanlı öğrencinin burslandırıldığının altını çizen Eren, Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla gerçekleşecek ekonomik açılımın Türk coğrafyasına ve Türk dünyasına sunacağı fırsatlara da değindi.

"Türkiye'de eğitim alan öğrenciler Azerbaycan'ın geleceğinde önemli yer edinecekler"

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov ise, Türkiye'de eğitim alan öğrencilerin Azerbaycan'ın geleceğinde devlet yönetiminde ve siyasetinde önemli yer edineceklerini vurguladı. Türk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlık ilanını ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatan Mammadov, 1990'lardan bu yana Türkiye'deki değişime işaret ederek, "Bugün maşallah kudretli, kuvvetli, bölge değil dünya ülkesidir" dedi.

İki ülkenin milli marşlarının okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlanan programda, konuşmaların ardından Azerbaycanlı öğrenciler tarafından ezgiler seslendirildi. Programa Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aygün Attar, YTB Başkanı Abdullah Eren, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov ve birçok öğrenci katıldı.