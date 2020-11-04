YTB'den Azerbaycan'a dayanışma ve destek ziyareti

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Azerbaycan'a destek ziyaretinde bulundu.

YTB Başkanı Abdullah Eren, ziyaret kapsamında Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Fuad Muradov ve Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile görüştü. Düzenlediği basın toplantısında 30 yıllık işgalin sona ermesine ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarına rağmen uluslararası toplumun adım atmadığına işaret eden Eren, mevcut durumu çifte standart olarak tanımlayarak, Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğini yineledi. Eren, Ermenistan'ın saldırılarının sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını vurgulayarak, Azerbaycan'ın kendi topraklarını kurtarmak için operasyon yürüttüğünün altını çizdi. Eren, “Ermenistan, sivil yerleşim birimlerine saldırdı fakat Azerbaycan böyle bir şey yapmadı, yapmayacak. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil şehit oldu. Dünyadan bununla ilgili hiçbir ses çıkmadı. Halbuki Azerbaycan böyle bir şey yapmış olsa, çıkacak sesi siz tahmin edin” dedi.

"Diasporaların ortak hareket etmesi önemli"

Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Fuad Muradov ile de biraraya gelen Eren, Muradov'un İzmir depremi nedeniyle geçmiş olsun ve taziye dileklerini kabul etti. Muradov, Türk diasporasının Azerbaycan'a desteği için teşekkür etti.

Eren ise, Azerbaycan'ın haklı davasında her zaman yanında olduklarını dile getirerek, iki ülke diasporalarının ortak hareket etmesinin önemli olduğunu söyledi.

Ziyaret kapsamında aynı zamanda YTB ile Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında eğitim alanında iyi niyet protokolü imzalandı.