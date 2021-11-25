YTB'den Balkanlar'da yazarlık akademisi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Kosova'nın Prizren şehrinde “Balkan Edebiyat ve Yazarlık Akademisi” düzenliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, yurt dışında yaşayan vatandaşlar ile soydaş ve akraba topluluk mensuplarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. YTB, Kosova'nın Prizren şehrinde 27 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında “Balkan Edebiyat ve Yazarlık Akademisi” düzenliyor. Akademiye Kosova, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Yunanistan ve Bosna-Hersek'ten 45 genç iletişimci katılacak.

Program, Balkanlar'da Türkçe düşünme, okuma ve yazma kabiliyetinin artırılmasına ve Türkçe'nin yurt dışındaki edebi ve akademik etki sahasının güçlendirilmesine katkı sunmayı hedefliyor. Bu çerçevede programa katılan genç

iletişimci ve yazarlar, yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesi, yazarlık, çift dilli düşünme ve yazma, Türkiye'de ve dünyada çocuk edebiyatı ve daha birçok konuda beş gün boyunca eğitim alacaklar. Etkileşimli ve uygulamalı yapılacak eğitimler sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilecek.