YTB'den "Cezayir Bağımsızlık Mücadelesi" etkinliği

Cezayir'in kurtuluş savaşının başlangıcının 66'ncı yıldönümü çerçevesinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Ankara Ofisi'nde "Cezayir Bağımsızlık Mücadelesi" etkinliği düzenlendi.

Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Mourad Adjabi ve Türkiye'de öğrenim gören başta Cezayirli olmak üzere tüm uluslararası öğrencilerin katıldığı etkinlikte şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Cezayir Destanı şiir dinletisi de yer aldı.

Etkinlikte konuşan Türkiye Burslusu Cezayirli öğrenci Lydia Tennah, 1 Kasım 1954'de başlayan Cezayir Bağımsızlık Mücadelesini “Özgürlüğün ağır bedeline rağmen Cezayir halkının büyük gururla andığı bir buçuk milyondan fazla şehit ve aynı dönemde yurdunu terk etmek zorunda kalan üç milyon Cezayir halkının hikayesi” diye yorumladı.