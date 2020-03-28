YTB'den “Dünyadaki Türkler Evinizde” mottosuyla dijital konserler

Etnomüzikolog ve Kemane Sanatçısı Mehtap Demir YTB'nin YouTube hesabından canlı olarak vatandaşlarla buluşacak.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), tarafından yeni korona virüs (Covid-19) nedeniyle evde vakit geçiren vatandaşlar için düzenlenen canlı dijital konser organizasyonları devam ediyor. YTB “Dünyadaki Türkler Evinizde” mottosuyla YouTube hesabı üzerinden ‘online' canlı konser programlarıyla dünyaca ünlü sanatçıları vatandaşlarla buluşturuyor. Türkiye saati ile 21.00' da bu akşam Etnomüzikolog ve Kemane Sanatçısı Mehtap Demir canlı performans sergileyecek.

Dünyaca ünlü sanatçılar vatandaşla buluşuyor

Dijital konserler dünya genelinde korana virüs ile mücadele eden Türk vatandaşlarına moral niteliği taşırken sevilen şarkıları seslendiren dünyaca ünlü sanatçılar ise sosyal sorumluluk kapsamında projede tamamen gönüllü olarak yer alıyor.

17 Mart'ta Almanya'daki genç yeteneklerden Mozart ödüllü Ali İnsan'la başlayan dijital etkinliğe, 19 Mart'ta dünyaca ünlü şarkıcı, piyanist, aranjör ve söz yazarı Karsu Hollanda'dan katıldı. Ardından ise dünyada ve Türkiye'de ‘Dombra' müziğiyle ünlenen Arslanbek Sultanbekov beğeniyle dinlenen eserlerini geleneksel müzik aleti dombra ile seslendirdi. Dünyaca ünlü ilk Türk kadın neyzen Burcu Karadağ, O Ses Türkiye Yarışmacısı Melisa Yıldırım ve Lübnanlı Piyanist Maan Hamadeh da moral etkinliğine katılan sanatçılar arasında yer aldı.

Konser, YTB'nin YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak linkten izlenebiliyor.