YTB'den evindeki vatandaşlara dijital konserler

YTB, korona virüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinde vakit geçiren vatandaşları, Türk diasporasından, kardeş, akraba ve soydaş coğrafyadan sanatçılarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda “Dünyadaki Türkler Evinizde” mottosuyla YTB'nin YouTube hesabı üzerinden dünyaca ünlü sanatçılar ‘online' canlı konser programları düzenliyor. Bu akşam Türkiye saati ile 20.00'de ise Irak Türkmenlerinden TRT sanatçıları Ahmet Tuzlu ve Ahmet Benle sevilen eserlerini seslendirecek.

Dünyaca ünlü sanatçılar vatandaşlarla buluşuyor

Dijital konserler dünya genelinde yeni korona virüs ile mücadele eden Türk vatandaşlarına moral niteliği taşırken, sevilen şarkıları seslendiren dünyaca ünlü sanatçılar ise sosyal sorumluluk kapsamında projede tamamen gönüllü olarak yer alıyor.

17 Mart'ta Almanya'daki genç yeteneklerden Mozart ödüllü Ali İnsan'la başlayan dijital etkinliğe, 19 Mart'ta dünyaca ünlü şarkıcı, piyanist, aranjör ve söz yazarı Karsu Hollanda'dan katıldı. Ardından ise dünyada ve Türkiye'de ‘Dombra' müziğiyle ünlenen Arslanbek Sultanbekov beğeniyle dinlenen eserlerini geleneksel müzik aleti dombra ile seslendirdi. Dünyaca ünlü ilk Türk kadın neyzen Burcu Karadağ, O Ses Türkiye Yarışmacısı Melisa Yıldırım, Lübnanlı Piyanist Maan Hamadeh ve Etnomüzikolog ve Kemane Sanatçısı Mehtap Demir de moral etkinliğine katılan sanatçılar arasında yer aldı.