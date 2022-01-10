YTB'den kardeş topluluklara yönelik bilimsel çalışmalara destek

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye ile tarihi, dini, siyasi, coğrafi ve kültürel derin bağlara sahip toplulukların beşeri ve sosyal kalkınmalarına yönelik kapsamlı bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla “Beşeri ve Sosyal Kalkınma Araştırmaları Destek Programı”nı (BESKAP) hayata geçirdi. Program kapsamında yapılacak araştırmaların kardeş topluluklar ve Türkiye tarafından gerçekleştirilecek politikalar için yol gösterici olması hedefleniyor. Bu çerçevede politika belgesi niteliğinde ve yol haritası oluşturacak araştırmalara öncelik verilecek.

Her projeye 20 bin lira destek

BESKAP için başvurular bireysel araştırmacılar arasından seçilecek. Bu kapsamda yüksek lisans ve doktora öğrencileri, lisans mezunu bireysel araştırmacılar ve doktor unvanına sahip serbest araştırmacılar veya akademisyenler programa başvuru yapabilecek. Programa Türkiye ve yurt dışındaki araştırmacılar ikili veya çoklu ortaklıklar kurarak başvurabilecek. Dernek, vakıf vb. tüzel kişiliklerin programa başvuruları kabul edilmeyecek. Türkiye Bursları kapsamında halihazırda öğrenim gören öğrenciler de bu programa başvuramayacak. Türkiye'de eğitimini tamamlamış ve ülkesine dönmüş Türkiye mezunlarının başvuruları ise kabul edilecek. Bir araştırma projesine en fazla 20 bin lira destek verilecek. Programa ilişkin öncelikli konular ise "Kurumsal Ayrımcılıklar, Anadil Eğitim Hakları, Eğitimde Fırsat Eşitliği, Sivil Toplum Araştırmaları, Medya Analizleri, Sosyolojik ve Demografik Araştırmalar ve Türkiye Mezunları" olarak belirlendi.

Programa başvuru yolları

Programa başvurular iki dönem halinde alınacak. Birinci dönem başvuru süreci başlarken, 7 Mart tarihine kadar devam edecek. İkinci dönem başvuru tarihleri ise 28 Mart-30 Mayıs olarak belirlendi. Programa başvuracak adayların ytb.gov.tr/beskap adresi üzerinden ön başvuru ve BESKAP araştırma formu doldurmaları gerekiyor. Ardından adayların BESKAP araştırma formu ve ytb.gov.tr/beskap adresinde belirtilen bilgileri beskap@ytb.gov.tr adresine göndermeleri gerekiyor. Programa ilişkin detaylı bilgiler yine beskap@ytb.gov.tr adresinde yer alıyor.