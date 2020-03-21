YTB'den, Korona virüs nedeniyle evinde kalan Türk vatandaşlarına dijital moral konserleri

Dünyanın dört bir yanında Türk vatandaşları bir yandan salgın hastalık dolayısıyla evde dinlenirken, diğer yandan farklı aktiviteler ile zaman geçiriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Korona virüs (Covid-19) nedeniyle evde vakit geçiren Türk vatandaşlarını dijital yolla dünyaca ünlü sanatçılarla buluşturuyor. “Dünyadaki Türkler Evinizde” sloganıyla internet üzerinden ‘online' canlı konser programları düzenleniyor.

17 Mart'ta Almanya'daki genç yeteneklerden Mozart ödüllü Ali İnsan'la başlayan dijital etkinliğe, 19 Mart'ta dünyaca ünlü şarkıcı, piyanist, aranjör ve söz yazarı Karsu Dönmez Hollanda'dan katıldı. Hatay'dan Hollanda'ya göç eden bir ailenin çocuğu olarak yaptığı özgün müzikle uluslararası üne kavuşan Karsu'nun piyano konseri özellikle yurtdışında büyük ilgi gördü. YTB'nin YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanan 45 dakikalık Karsu konserini 30 bini aşkın kişi izledi.

YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanan konserlerde sevilen şarkıları seslendiren sanatçılar sosyal sorumluluk kapsamında düzenlenen projede tamamen gönüllü olarak yer alıyor. YTB tarafından düzenlenmeye devam edecek dijital konserler başta virüsün hızla yayıldığı Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya genelinde Korana virüs ile mücadele eden Türk vatandaşlarına moral niteliği taşıyor.

Dombra konseri

22 Mart 2020 Pazar günü (yarın) düzenlenecek dijital konserde dünyada ve Türkiye'de “Dombra” müziğiyle ünlenen Arslanbek Sultanbekov beğeniyle dinlenen eserlerini geleneksel müzik aleti dombra ile seslendirecek. Türkiye saati ile 21.00'de YTB'nin YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak konser, https://youtube.com/yurtdisiturkler adresinden izlenebilecek.

Evde ney ziyafeti

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ve karantina uygulanan ülkelerde bulunan Türk vatandaşları için moral niteliğinde olacak bir diğer konser dünyaca ünlü ilk Türk kadın neyzen Burcu Karadağ tarafından icra edilecek. Burcu Karadağ 23 Mart 2020 Pazartesi günü, Türkiye saati ile 21.00'de “online” ney üfleyerek evde kalan vatandaşları müzikle farklı bir yolculuğa çıkaracak.

Salgın dolayısıyla evlerinde vakit geçiren yurtdışındaki Türk vatandaşları için YTB tarafından düzenlenen dijital konserler önümüzdeki haftalarda da devam edecek.